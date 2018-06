Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Meciptakan Kota Ramah Disabilitas

TRIBUN-MEDAN.COM - Pemerataan pembangunan dan negara yang wajib hadir untuk melindungi kepentingan setiap warga negara adalah salah satu bentuk penerjemahan Program Nawacita. Namun pendekatannya tidak hanya kepada perluasan wilayah pembangunan dan kualitas fisik dari hasil pembangunan saja. Saat ini pemerintah pusat mendorong agar pemerataaan pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh para penyadang diabilitas yang memiliki kebutuhan khusus untuk merasakan hasil pembangunan secara nyata.

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan sekitar 15% dari jumlah penduduk yakni 36 juta jiwa (data : Bappenas RI ). Untuk itu pemerintah mendorong kota-kota di seluruh Indonesia untuk memperbaiki Inklusitivitas dan kota ramah bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah diharapkan membangun fasilitas publik yang dapat mengakomodasi kebutuhan para kaum disabilitas yang masih sering terabaikan. Harapannya pemerataan pembangunan juga dapat dirasakan oleh masyarakat penyandang disabilitas.

Kesadaran bersama semua pihak perlu diwujudkan. Keseriusan kepala daerah dan partisipasi publik perlu didorong agar lebih perduli untuk mewujudkan Kota Ramah Disabilitas. Peran serta masyarakat diperlukan untuk mengetahui apa persoalan sesungguhnya yang terjadi di tengah masyarakat dan apa yang dibutuhkan untuk mengatasinya.

Sebenarnya mewujudkan Kota Ramah Disabilitas sudah diatur dalam berbagai peraturan, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan UU No. 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, pemerintah harus mewujudkan Kota Ramah Disabilitas (KRD). Kota dikembangkan untuk memenuhi hak hidup, mengembangkan diri, kesejahteraan, rasa aman, dan aksesibilitas di ruang publik.

Fasilitas Ramah Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan kita semua. Dimulai dari akses jalan yang ramah untuk penyadang disabilitas dilakukan dengan cara membuat trotoar jalan yang terdapat lantai pemandu, jembatan penyebrangan orang (JPO), untuk itu jug perlu dibuat rambu-rambu yang dapat menjadi panduan bagi kaum disabilitas.

Khusus untuk Zebracross menjadi akses yang paling mudah dan nyaman bagi penyandang disabilitas agar dapat menyeberangi jalan. Rambu Zebracross harus dibuat dengan jarak yang tidak terlalu pendek. Dengan begitu maka para pengendara memiliki jarak yang cukup untuk berhenti dan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menyebrangi jalan.

Transportasi umum pun harus dibuat agar dapat diakses oleh para kaum diabilitas. Mulai dari akses ke stasiun, halte atau terminal bus harus memiliki jalur-jalur datar dan kesat yang aman dengan tingkat kemiringan maksimal 5% agar dapat dilalui oleh penyandang disabilitas atau disediakan lift khusus untuk penyandang disabilitas untuk mencapai bidang yang lebih tinggi.

Dalam membangun ramp dan lift, jika memang daerah itu lebih rendah atau lebih tinggi dari “peli” atau ketinggian 0,00 dari jalan, maka ramp harus mempunyai railling untuk meredam kemungkinan terburuk, seperti kursi roda yang terpeleset dan jatuh karena tidak dapat dikendalikan. Tombol Lift juga harus memiliki ketinggian yang rendah sehingga dapat dijangkau oleh penyadang disabilitas yang menggunakan kursi roda.