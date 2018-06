Lihat Serunya Perayaan Ulang Tahun Nikita Willy yang ke-24 Bareng Teman-temannya

TRIBUN-MEDAN.com - Selebriti cantik Nikita Willy kini tengah berbahagia.

Nikita Willy genap berusia 24 tahun pada Jumat (29/6/2018).

Di momen spesial itu, Nikita Willy tampak merayakan ulang tahunnya dengan kerabat terdekat.

Tepat di hari ulang tahunnya, Nikita membagikan video boomerang melalui Instagram stories-nya.

Dalam video tersebut terlihat Nikita sedang memegang dua potong pizza berukuran besar.

Nikita tampak menikmati potongan pizza yang dimasukkan ke mulutnya itu.

Caption besar bertuliskan 'Happy Birthday to me!' terlihat menyertai video boomerang tersebut.

Nikita Willy menyantap dua potong pizza berukuran besar (Instagram)

Tak hanya merayakannya dengan pizza, rupanya Nikita juga mendapatkan kejutan dari orang-orang terdekatnya.

Hal tersebut terlihat dalam unggahan akun Instagram pribadinya @nikitawillyofficial94 pada Sabtu (30/6/2018).

Nikita terlihat bahagia dengan kejutan ulang tahunnya.

Dalam postingan itu, Nikita terlihat dikelilingi para kerabat.

Kue ulang tahun dengan lilin yang menyala disodorkan tepat di hadapan Nikita.

Dalam postingannya, pemain film 'Gasing Tengkorak' itu merasa bersyukur dengan perjalanan hidupnya hingga kini.

"OH HEY 24, I am more than grateful for my life until now.