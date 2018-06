Marion Jola Memohon Pada Pengkritiknya di Media Sosial Berhenti Menyebutnya Gendut

TRIBUN-MEDAN.com -- Penyanyi pendatang baru Marion Jola mengaku lelah terus-menerus dikritik soal berat badannya.

Sampai-sampai ia meminta warganet untuk berhenti menyebutnya gendut.

"I know. just please stop, everyone pls, im on diet no worries kay?" tulisnya melalui fitur Insta Story akun Instagram-nya, @lalamarionmj, seperti yang dikutip dari Kompas.com, Sabtu (30/6/2018).

Finalis Indonesian Idol 2018 ini merasa komentar "gendut" itu sudah berlebihan. Dia yang mulanya tak peduli, kini mulai terganggu dan semakin terbebani.

Pelantun "Jangan" itu menegaskan, bahwa saat ini ia sedang menerapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga.

Karena itu, Marion atau akrab disapa Lala meminta publik tak lagi mengungkit-ungkit tentang berat badan lagi.

"Semua suruhan diet, dan kata2 'gendut jelek bagusan dulu, jangan gendut saat ini' itu sama skali ga membantu masalahnya, ini lama2 mengganggu," tulisnya.

"Buat aku ga bisa mikir lain, malah kepengaruh, just pls stop, i know, im on diet, tiap hari nge gym, ga gampang, ga cepet ok? lama2 aku yg ga kepikiran malah jadi kepikiran. thankyou," imbuh Marion.

