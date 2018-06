Tertangkap Basah Gandeng Ariel Noah, Pevita Pearce: Aku Tidak Bisa Rumor yang Beredar

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar kedekatan musisi Ariel Noah dan artis Pevita Pearce makin ramai diperbincangkan. Kabar ini pun sampai ke telinga Pevita.

Seolah menanggapi kasak-kusuk ini, Pevita mengunggah tulisan di instagram story Sabtu (29/6/2018).

Dia tulis kalimatnya dengan huruf kecil dan diberikan gif tertawa ngakak.

"I can't stop the rumors from spreading and I can' really change people's mind who believe them, all I can do is sit back and laugh"

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan begini.

'Aku tidak bisa menghentikan gosip yang beredar dan aku juga benar-benar tidak bisa mengubah pikiran orang-orang yang mempercayainya, semua yang bisa ku lakukan hanyalah duduk dan tertawa (red)'

Insta Story Pevita Pearce (instagram)

Benarkah Pevita dan Ariel pacaran?

Kabar ini diawali dengan foto dan video Ariel dengan seorang wanita berambut panjang yang tersebar di media sosial, termasuk yang diunggah akun gosip Lambe Turah.

Dalam foto tersebut terlihat Ariel sedang bersama seorang wanita.

Akun itu memang tak menyebut dengan jelas nama mantan kekasih Luna Maya tersebut.