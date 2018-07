Fenomena Bowo Alpenliebe dan Indonesia yang Jadi Sasaran Empuk Tik Tok, Ini yang Jadi Sebabnya

TRIBUN-MEDAN.com - Remaja berusia 13 tahun bernama asli Prabowo Mondardo ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di berbagai media sosial.

Ketenarannya bermula dari aksinya di aplikasi video pendek Tik Tok, lalu merambah ke Instagram dengan pengikutnya yang telah mencapai ratusan ribu orang.

Yang membuat Bowo, panggilan Prabowo Mondardo, semakin diperbincangkan adalah karena ternyata ia telah beberapa kali mengadakan acara 'meet n greet' bersama penggemarnya.

Tak main-main, bak artis yang sudah lama terkenal, harga tiket untuk bertemu dengannya pun mencapai Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per orang.

Ya, berawal dari aplikasi Tik Tok yang memang akhir-akhir ini banyak digandrungi oleh berbagai kalangan di Indonesia, Bowo menjadi viral.

Sebenarnya, tak heran jika aplikasi ini berkembang begitu pesat di Indonesiabahkan di kawasan Asia Tenggara.

Apllikasi buatan Toutiao asal China ini dilaporkan telah mendapat keuntungan US $ 30 miliar, menurut The Low Down (TLD).

Tik Tok sendiri juga adalah versi internasional dari aplikasi video pendek populer Cina "Dou Yin".

Per Maret 2018, Tik Tok telah mencapai lebih dari 10 juta unduhan dan berdiri dengan peringkat 4,5 di Google Play.