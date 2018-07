Keluarga Histeris dan Panggil Nama, Menangis saat Tabur Bunga di Lokasi KM Sinar Bangun Tenggelam

TIGARAS, TRIBUN-Perwakilan keluarga penumpang Kapal Motor Sinar Bangun yang tenggelam bersama Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bertolak ke arah tengah Danau Toba, Senin (2/7) siang.

Mereka mendatangi titik karamnya kapal pengangkut 188 orang saat berlayar dari Simanindo, Kabupaten Samosir menuju Tigaras, Kabupaten Simalungun, tepat dua pekan silam, Senin (18/6). Prosesi diikuti keluarga inti korban hilang, yang berjumlah 164 jiwa.

Saat prosesi tabur bunga, keluarga korban tampak histeris. Menatap danau dalam-dalam sembari memangil nama keluarga masing-masing yang hilang.

Beberapa dari mereka ada yang berdoa dan meminta maaf ke ruh yang dianggap suci serta berkuasa di Danau Toba. Keluarga tersebut mengatakan, kejadian itu akibat kecerobohan serta ulah manusia yang tidak pernah bersyukur telah hidup berkat Danau Toba.

Keluarga korban KM Sinar Bangun menangis saat tabur bunga, Senin (3/7/2018) di lokasi dimana diperkirakan kapal itu tenggelam dua pekan lalu. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

"Naburju do hamu ompung. Unang be mangarimas hamu ni akka pangalaho ni manisia on. (Leluhurku yang ada di Danau, kalian adalah orang baik. Maafkan kami manusia yang tidak pernah menjaga danaumu," ujar seorang nenek sambil menggendong cucunya serta terus menangis menatapi danau.

Mereka menumpangi kapal feri, mengenakan perlengkapan jaket keselamatan (life jacket) menuju titik karamnya KM Sinar Bangun, beberapa mil dari Tigaras.

Para keluarga menabur bunga untuk mengenang ratusan penumpang KM Sinar Bangun yang sudah ditemukan titik tenggelam namun belum dapat dievakuasi dari dasar danau berkedalaman 450 meter.

Sejauh ini, dari 188 penumpang dan anak buah kapal, baru 24 orang yang ditemukan, yakni 21 orang selamat dan tiga orang meninggal dunia.