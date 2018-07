Pabrik Minyak Goreng di KEK Sei Mangkei Segera Operasional

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Dolly P Pulungan (Baju Putih) melakukan kunjungan kerja di Gedung Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jalan Kelapa Sawit No 1 Sei Mangkei, Bosar Maligas, Simalungun, Selasa (3/7/2018).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah investor skala besar mulai masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Produksi mereka akan mengisi pasar domestik dan juga pasar internasional.

Dalam mendukung upaya untuk mewujudkan kemajuan dari KEK Sei Mangkei serta memberikan update terkait Performa Perusahaan, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melakukan kunjungan kerja PT Perkebunan Nusantara III (Persero) di Gedung Pengelola KEK, Jalan Kelapa Sawit No 1 Sei Mangkei, Bosar Maligas, Simalungun, Selasa (3/7/2018).

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Dolly P Pulungan mengatakan, PT Industri Lestari telah merealisasikan pembangunan pabrik dengan nilai investasi Rp 1,1 triliun pada lahan seluas tujuh hektare di KEK SEI Mangkei.

"Pabrik yang proses konstruksinya sudah mencapai 90 persen itu akan memproduksi minyak goreng dengan kapasitas 456 ribu ton per tahun, furined fatty acid distillate 27 ribu ton per tahun, dan strearin 114 ribu ton per tahun. Pabrik ini ditargetkan selesai pada akhir bulan Juli tahun 2018," ucapnya.

Ia menjelaskan, PT Unilever Oleochemical Indonesia juga telah berinvestasi Rp 2 triliun di KEK Sei Mangkei, yang akan memperluas pabriknya, dari semula 18 hektare menjadi 27 hektare.

"Perluasan sembilan hektare itu dengan nilai investasi Rp 1 triliun. Sehingga total investasi PT Unilever Oleochemical Indonesia di KEK Sei Mangkei akan mencapai Rp 3 triliun. Rencana perluasan untuk memproduksi fatty accid dan esther," ujar Dolly.

Ia mengatakan, PT Alternatif Protein Indonesia (API) akan segera merealisasikan investasi di KEK SEI Mangkei. Protein, fats, chitin, lauric acids, serta turunan dari protein dan bio-fertilizer di lahan seluas 51 hektare.

Ia menambahkan, beberapa calon investor juga telah menyatakan ketertarikannya antara lain perusahaan pupuk All Cosmos, perusahaan ban skala internasional, perusahaan otomotif dan perusahaan pakan ternak. Beberapa perusahaan tersebut, saat ini sedang melakukan kajian kelayakan untuk berinvestasi.

Menurutnya, PTPN III (Persero) melalui PT KINRA sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK Sei Mangkei berkomitmen dan akan terus berupaya untuk melengkapi fasilitas infrastruktur di dalam KEK Sei Mangkei dan memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelaku usaha (tenant) di dalam kawasan demi mewujudkan visi KEK Sei Mangkei.

"Kita ingin menjadikan KEK Sei Mangkei sebagai kota industri modern yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan melalui pengembangan daya alam lokal secara optimal," tutupnya.(