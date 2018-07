Beginilah Jadinya kala Azka Corbuzier Bandingkan Dirinya dengan Artis Tik Tok Bowo Alpenliebe

TRIBUN-MEDAN.com - Anak Deddy Corbuzier, Azka Nikola Corbuzier, membandingkan dirinya dengan seleb TikTok yang lagi menghebohkan, Prabowo atau Bowo Alpenliebe.

Lewat unggahan video di Instagramnya, Azka membahas aktivitasnya yang dibandingkan dengan idola para ABG itu.

Ia menggabungkan video aksi Bowo di aplikasi TikTok dengan video aktivitasnya saat berlatih tinju.

"This is what they do (ini yang mereka lakukan)," kata Azka disusul dengan video TikTok milik Bowo.

Lelaki yang baru berusia 12 tahun ini melanjutkan videonya dengan berkata, "This is what I do" (Ini yang kulakukan).

Lalu terlihat Azka tengah berlatih tinju dengan pelatihnya.

Putra Deddy dan Kalina ini lantas menanyakan pada penonton videonya apa yang mereka lakukan.

"What about you?" tanya Azka.

Video tersebut ditutup dengan kata-kata motivasi dari Inara Bueno.

"Be a better you, for you (Jadi dirimu yang lebih baik, untuk dirimu sendiri)," bunyi tulisan di video itu.

"I’ve shown you what they do, and I’ve shown you what I do, now show me what you do #hashtag (aku telah tunjukin apa yang mereka lakukan dan aku lakukan, sekarang tunjukin apa yang kamu lakukan)," tulis Azka dalam caption unggahannya, Selasa (3/7/2018).