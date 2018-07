Magician 'Sacred Riana' Bikin Juri America's Got Talent Tercengang, Lihat Videonya Seram!

The Sacred Riana. (Capture Tribun Video)

TRIBUN-MEDAN.COM - The Sacred Riana tak sekadar membuat Indonesia ikut dikenal dunia lewat magician and illusionist.

Riana usai menjuarai ajang Asia's Got Talent pada 2017 lalu, The Sacred Riana tampil juga unjuk kebolehan, hingga tampil di panggung America's Got Talent.

Riana tak hanya membuat juri terkejut, penonton yang pun terpukau.

Kepada Kompas.com, Riana mengaku senang dan bersemangat mengikuti ajang pencarian bakat di negara adidaya itu.

"Riani senang, Riani excited," kata Riana saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/7/2018).

The Sacred Riana (Instagram)

Manajer Riana, Bow Vernon, menjelaskan artisnya bersemangat sekaligus gugup. Sebab, kali ini panggung yang akan dihadapi Riana lebih besar dari sebelumnya.

"Sebenarnya mungkin excited-nya lebih ke arah nervous ya, karena ini panggung yang lebih besar. Karena Zero Got Talent itu ada di Amerika ya, awalnya memang di sana, jadi ya pasti nervous lah," jelas Bow.

Bow bercerita, awal 2018 lalu pihaknya dihubungi oleh produser America's Got Talent yang mengajak Riana untuk mengikuti audisi di Amerika.

"Kami ini ke America's Got Talent dapat undangan dari talent producer-nya. Di-calling itu tiga bulan sebelum audisi, Mei audisi, mundur tiga bulan Februari atau Januari deh," ujar Bow.

Setelah menampilkan aksi sulapnya, Riana berhasil mendapatkan tiga dukungan dari keempat juri.

Illusionis yang identik dengan karakter menyeramkan itu masih menunggu kepastian apakah ia lolos atau tidak ke tahap selanjutnya.