Nagita Slavina Banjir Pujian usai Wulan Guritno Posting Foto Mereka Berdua, bak Siswa SMP

TRIBUN-MEDAN.com - Aktivitas Nagita Slavina selalu mampu menyita perhatian publik, khususnya para penggemar dunia hiburan.

Istri dari Raffi Ahmad, Nagita Slavina, sepertinya selalu menjadi langganan untuk hadir di acara-acara berkelas.

Acara berkelas yang dimaksud adalah acara yang digelar oleh brand kenamaan Internasional, seperti Dior, Coach, Channel, dan masih banyak lagi.

Seperti tahun 2017 lalu, Nagita bersama selebritas tanah air diundang menghadiri acara produk milik Dior.

Tahun ini, Nagita dan kawan-kawannya pun kembali diundang.

Dior diketahui menggelar peluncuran produk musim gugur 2018 yang bertajuk 'Dior Fall 2018 Collection Presentation'.

Banyak artis terkenal yang diundang, termasuk Nagita Slavina dan Wulan Guritno.

Pada Kamis siang (5/7/2018) Wulan tampak mengunggah sejumlah foto di akun Instagramnya.

"to glam to give a damn? !! yesterday's fun at @dior fall 2018 collection presentation," tulis Wulan sebagai caption fotonya.

Berikut ini foto-fotonya.

Yang menarik, dari sejumlah foto yang diunggah Wulan, ia berfoto bersama Nagita Slavina.