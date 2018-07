Sunatan Undang Via Vallen Jadi Artis Acara, Segini Tarif yang Harus Dikeluarkan Warga Jambi

Via Vallen direncanakan hadir acara khitanan warga jambi

TRIBUN-MEDAN.com - Via Vallen kini masuk dalam jajaran pedangdut papan atas tanah air. Setelah tampil memukau di acara sebuah stasiun televisi swasta, nama Via Vallen kian melejit.

Bahkan beberapa waktu lalu, Via ditunjuk menyanyikan theme song ajang Asian Games yang akan digelar di Jakarta dan Palembang Agustus 2018.

Seiring namanya yang kian melejit, Via kian laris diundang di sejumlah acara off air maupun on air.

Di tengah jadwalnya yang padat, pedangdut asal Sidoarjo, Jawa Timur ini ternyata masih mau tampil di acara khitanan.

Hal ini tampak dalam unggahan instagram Via Vallen, Rabu (4/7/2018).

Via mengabarkan akan tampil di acara syukuran khitanan Valens, anak Dwi Hartanto, warga Jambi.

Acara itu digelar Kamis (5/7/2018) pukul 3.00 - 15.00 di lapangan Jl Kolim Unit 6 Rimbo Bujang, Tebo, Jambi.

"Halloo Rimbo Bujang, tebo - Jambi Sampe ketemu besok siang yaaa," tulis Via.

Netizen pun penasaran dengan sosok orangtua si pengundang yang diyakini tajir melintir.

Salah seorang netizen menyebutkan kalau si pengundang seorang pengusaha properti.