Usahanya Berbuah Manis, Lamaran Randy Pangalila Diterima Sang Kekasih usai Jauh-jauh ke Kanada

TRIBUN-MEDAN.com - Aktor yang punya wajah rupawan dan penampilan menawan Randy Pangalila sedang berbahagia.

Pasalnya lamarannya telah diterima sang kekasih.

Seperti yang diunggahnya di akun instagramnya.

"Today is the most beautiful day in my life, July 4th 2018, I Love You @cfrank3030 #shesaidyes" tulis Randy Pangalila pada postingan akun Instagramnya 5/7/2018.

'Hari ini adalah hari paling bahagia di hidupku, 4 Juli 2018, aku cinta kamu @cfrank3030 #diabilangya (red)'

Dan benar saja pada foto yang diunggah, kekasih Randy memamerkan jari manisnya yang sudah dilingkari cincin tunangan.

Langsung saja mereka berdua dibanjiri ucapan selamat dari banyak orang.

"Congratulations kak @randpunk... Akhirnya kak randy udah menemukan tambatan hatinya.... Karna sesuatu yg hilang dalam genggaman, pasti akan di ganti dgn yg lebih oleh yg di atas "

"Ciieee cieee ..Congrats ya randy, akhirnya ya ren semoga lancar sampe hari H "

Konon kabarnya, Randy rela terbang jauh ke Kanada demi melamar sang kekasih.

Meski begitu akhirnya Ia mendapatkan buah dari usahanya tersebut.

Sedangkan untuk pernikahan, dilansir dari kompas.com, Randy berencana mengadakan acara pernikahan dengan kekasihnya, perempuan asal Kanada, pada akhir tahun ini atau awal tahun depan di Indonesia.

Selamat Randy dan pasangan.

(Tribunstyle.com/Sinta Manila)

