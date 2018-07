Ayu Ting Ting Raih 25 Juta Followers di Akun Instagramnya, Begini Ucapan Terima Kasihnya

TRIBUN-MEDAN.com - Ayu Ting Ting merupakan selebriti tanah air yang sering menjadi perbincangan.

Sosoknya sering menjadi buah bibir di dunia hiburan baik dari prestasi maupun kehidupan pribadi.

Maka tak heran kalau artis satu ini meraih paling tinggi kepemilikan followers Instagram di Indonesia.

Pada tanggal 6 Juli 2018 ini, tercatat pengikut akun Instagram Ayu tembus 25 juta netizen.

Hal itu pun langsung disambut ceria oleh ibu satu anak itu.

Dengan mengunggah foto selfie cantik sembari dibubuhkan caption ucapan terimakasih.

"Thank you for 25M followers....... luv u all "

'Terimakasih untuk 25 juta followers, aku cinta kalian semua (red)'

Rupanya pencapaian Ayu Ting Ting ini justru diwarnai dengan beragam respon dari netizen.

Seperti pada komentar akun ini yang tampaknya tidak begitu senang dengan Ayu.

'25M tp yg like ga lbh dr 400.000, sisanya haters atau olshop wkwkwk'

Atau komentar akun-akun lain yang memberikan ucapan selamat.

"Hebatttttttt"

"Selamat ya ayuuu....sukses terus..aku termasuk org yg senang lihat org sukses dari pada yg resah klo kihat org lain sukses....mending"

Di posisi kedua, ada akun Raffinagita1717 dengan jumlah followers 23,3 juta.

(Tribunstyle.com/Sinta Manila)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Followers Instagram Ayu Ting Ting Tembus 25 Juta Pengikut, Begini Ucapan Terimakasihnya