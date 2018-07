Cantiknya Nadine Chandrawinata Pakai Gaun Pengantin, Berikut Fotonya dengan Dimas Anggara!

TRIBUN-MEDAN.COM - Pasangan artis Nadine Chandrawinata (33) dan Dimas Anggara Moeharyoso (29) dikabarkan telah menikah.

Kabar pernikahan tersebut santer beredar di media sosial.

Salah satunya dilansir dari akun gosip @lambe_turah.

Akun tersebut mengunggah foto undangan bertuliskan nama lengkap dari pasangan ini.

Dimas Anggara S.E

dan

Nadine Chandrawinata S.S

Di atas nama lengkap beserta gelar pendidikan Dimas dan Nadine tertulis nama lengkap kedua orangtua mereka masing-masing.

Ir. Ardi Muharyoso dan Mrs Delly A. Malik

Andy Chandrawinata dan Elfriede Fortman

Invite you to join in the wedding of their children

Dalam undangan tersebut tertulis tanggal pelaksanaan pernikahan tersebut.

Sunday, 15 July 2018

4 to 7 PM

JAKARTA