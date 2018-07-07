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Gara-gara Syahrini Sentil Lagu 'Lagi Syantik' Siti Badriah, Nikita Mirzani dan 3 Artis Ikut Nyeletuk

"Kenapa jargonnya enggak dipatenkan? Enggak bisa, itu kan kata-kata sehari-hari. Tapi kan gayanya yang dipakai, itu maksudnya,"

Gara-gara Syahrini Sentil Lagu 'Lagi Syantik' Siti Badriah, Nikita Mirzani dan 3 Artis Ikut Nyeletuk
Kolase
Siti Badriah dan Syahrini 

TRIBUN-MEDAN.COM - Ketenaran lagu 'Lagi Syantik' yang dinyanyikan oleh Siti Badriah ternyata tak selamanya menyenangkan.

Lagu Lagi Syantik dipermasalahkan karena kata 'Syantik'.  

Adalah Rini Fatimah Jaelani atau yang dikenal Syahrini baru-baru ini mempersoalkan kata 'syantik' dalam lagu yang dipopulerkan Siti Badriah.

"Aku suka miris dan menyayangkan sekali, kadang-kadang sesama para seniman, artis juga sering juga mengikuti bibir lincah ini," ucap Syahrini.

"Anda jangan julid, manjah, syantik, tapi kadang mereka suka tidak mengakui itu dari Syahrini, apasih susahnya kita kan berteman. Tapi kadang-kadang suka pada munafik kan, dipake juga mereka mendapatkan uang juga dari aku, mendapatkan keberkahan," sambungnya.

Siti Badriah dan Syahrini
Siti Badriah dan Syahrini (KOlase)

Baca: Fantastis Duit Siti Badriah dari Lagu Lagi Syantik, Nih Jawabnya saat Dibilang Ngekor Syahrini

Dilansir dari TribunStyle Banyak selebriti yang ikut menanggapi terkait masalah jargon Syahrini ini.

Mari kita telisik satu per satu reaksi para selebriti dan fakta baru tentang jargon 'Syantik ini.

1. Reaksi Nikita Mirzani

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Nikita Mirzani menganggap bahwa Syahrini sebenarnya tak berhak untuk mengkalim jargon 'syantik' bila belum dipatenkan.

"Oke-oke gue udah nangkep permasalahannya adalah karena kata-kata depannya syantik yang dipermasalahkan oleh teteh Syahrini," jelas Nikita Mirzani dikutip dari program Pagi pagi pasti happy, Kamis (5/7/2018).

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Editor: Salomo Tarigan
Sumber: TribunStyle.com
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