Komunitas Ketofastosis Sumut Akan Gelar Roadshow Hidup Sehat

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.Com, MEDAN - Ada banyak cara untuk mencapai pola hidup sehat. Satu di antaranya adalah Ketofastosis. Ketofastosis adalah gabungan ketogenic dan fastosis.

Ketogenic merupakan pola makan rendah karbo, protein sedang dan tinggi lemak. Sedangkan Fastosis sendiri adalah fasting on ketosis, yaitu puasa dalam kondisi ketosis. Fastosis bukan pola makan atau diet, tetapi gaya hidup sehat dengan menjadikan keton sebagai sumber energi utama dalam tubuh.

"Gaya hidup Ketofastosis (atau lebih dikenal dengan KF) di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan kini mulai digandrungi. Banyak pemula yang mencari berbagai informasi, khususnya kepada komunitas KF di Sumut," ujar pengurus KF Sumut, Kiki Sakinah Sihite didampingi Nazliana Fadlin, Hafiza Novenda, Ramadhana, Lina Lubis, Rida Roslika, Tatag Basuki dan Nurwita, Minggu (8/7/2018).

Untuk memberikan pemahaman tentang Ketofastosis, anggota komunitas ini, atau yang disebut Keto Warrior pun akan mengadakan roadshow dan menghadirkan Fastosis In Charge KF, Sukra Arnaldi Ahda (Arnol) pada Sabtu (14/7/2018) mendatang di Le Polonia Hotel Medan.

"Nantinya dalam roadshow ini akan dibahas mengenai akar masalah penyakit manusia modern, konsep dasar dan protokol ketofastosis, serta cara membaca Nutrition Fact dengan mudah tanpa menghafal rumus," ujarnya Kiki.

Ia mengatakan, pada acara nanti akan hadir KF warrior yang telah membuktikan manfaat gaya hidup tersebut. Mereka akan berbagi pengalaman tentang perubahan yang dialami setelah menjalani pola hidup sehat Ketofastosis.

"Nanti akan jadi ajang sharing juga, di mana beberapa warrior KF Sumut memiliki berbagai penyakit, baik yang sudah kronis maupun penyakit ringan, dan setelah menjalani KF banyak yang mengalami perubahan kesehatan menjadi lebih baik," katanya.

Salah satu anggota KF, Nazliana Fadlin atau yang lebih dikenal dengan Bu Aji berbagi sedikit mengenai pengalamannya. Ia memiliki penumpukan lemak di liver. Namun setelah menjalani pola hidup Ketofastosis, hasilnya dirinya tidak mengonsumsi obat lagi dan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Selain itu ada pula Tatang Basuki. Ia merupakan seorang mantan penderita strok yang pernah mengalami pecah pembuluh darah di bagian otak dan mengalami koma selama 8 hari. Di masa pemulihan, Tatang menjalani gaya hidup KF dan kondisinya saat ini telah pulih kembali.

Kiki menjelaskan, point penting tentang Ketofastosis akan dibahas dan dipaparkan oleh Arnol. Kesempatan ini akan sangat cocok bagi para pemula dan masyarakat umum yang ingin tahu tentang KF.

"Registrasi untuk ikut roadshow ini Rp.150.000 per pax. Apabila pendaftaran dilakukan sampai tanggal 13, dan pendaftaran on the spot sebesar Rp.175.000 per pax," ujar Kiki.

Bagi Anda yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai Ketofastosis, dapat menghubungi salah satu contact person berikut ini: Kiki Sihite 08116321605, Lina Lubis 081387231878, atau Ramadhana 085270098006.

(cr5/tribun-medan.com)