Awal Bertemu hingga Jatuh Cinta pada Artis Nadine, Dimas Anggara: Saya Minta Foto karena Fans Berat

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis cantik Nadine Chandrawinata akhirnya bertemu dengan pasangan hidupnya.

Mantan putri Indonesia yang kini berusia 34 tahun, dinikahi Dimas Anggra yang berusia 29 tahun.

Bagaimana pasangan ini bisa dipertemukan hingga ke jenjang pernikahan?

Pada pesta pernikahan mereka yang digelar di Lombok, Dimas bercerita bahwa dirinya adalah dulu fans berat Nadine.

Saat pertemuan pertama dengan Nadine, Dimas pun sampai bertingkah layaknya seorang fans.

"Nadine adalah wanita yang saya idamkan. I always said that she is the most pretiest girl in this country," ujar Dimas.

"Dulu pertama kali ketemu saya minta foto dengan dia karena saya fans beratnya Nadine," ungkap Dimas Anggara dalam video live Instagram Like Chairunnisa.

Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara (Kolase Tribun Bogor)

Bahkan saat itu, diberitahukan bahwa Dimas mengumumkan kepada teman-temannya bahwa Nadine akan menjadi ibu dari anak-anaknya nanti.

"Lalu saya bilang ke teman-teman saya, dia bakal jadi ibu dari anak-anak saya, I'm so lucky," lanjutnya sambil memeluk Nadine.

Suasana tampak syahdu saat Dimas memeluk wanita yang dulu dikaguminya itu.