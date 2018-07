Everest Laundry and Dry Cleaning Gunakan Deterjen dan Pewangi Racikan Sendiri

Everest Laundry and Dry Cleaning

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Memilih tempat mencuci pakaian atau laundry memang menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Apalagi jika yang akan dilaundry adalah pakaian atau benda kesayangan.

Jika Anda ingin mencari tempat laundry yang memiliki kualitas terbaik, Everest Laundry and Dry Cleaning bisa menjadi rekomendasi.

Berada di Jalan Sei Bahbolon No 50 Medan, Everest Laundry and Dry Cleaning menawarkan layanan dan kualitas laundry yang premium.

“Yang menjadi keunggulan di Everest Laundry and Dry Cleaning adalah menawarkan layanan premium yaitu untuk laundrynya sendiri kita tawarkan bukan laundry kiloan. Konsep berbeda dengan laundry yang lain karena memang kita menawarkan layanan premium,” ujar Owner Everest Laundry and Dry Cleaning, Freddy kepada Tribun, Sabtu (7/7/2018).

Everest Laundry and Dry Cleaning (Tribun Medan/Ayu Prasandi)

Ia menjelaskan, ada beberapa jenis laundry yang dihadirkan di Everest Laundry and Dry Cleaning yaitu laundry satu hari selesai atau laundry express, laundry ekonomis, dan laundry anak-anak.

“Kalau untuk laundry yang reguler siap maksimal tiga hari, sementara untuk laundry ekpress dalam satu hari atau ada yang tiga jam sudah selesai,” jelasnya.

Ia menerangkan, untuk jenis cuciannya juga cukup banyak yaitu semua model pakaian, ambal, bedcover, sajadah, sarung bantal, selimut, sprei, sweater, gordin, jok mobil, boneka, dan lainnya.

Everest Laundry and Dry Cleaning (Tribun Medan/Ayu Prasandi)

“Hampir semua jenis cucian bisa dilakukan di Everest Laundry and Dry Cleaning karena memang menerima jasa

cucian per potong atau bukan kiloan,” terangnya.

Ia mengungkapkan, yang juga menjadi keunggulan adalah deterjen dan pewangi yang digunakan yang diracik sendiri sehingga kualitas dan keharumannya terjamin.

“Sengaja diracik sendiri agar kualitas benar-benar terjaga ketika digunakan untuk mencuci dari berbagai jenis cucian tersebut dan wangi yang dihasilkan sangat berbeda dari wangi-wangi di tempat lainnya,” ungkapnya.

Everest Laundry and Dry Cleaning (Tribun Medan/Ayu Prasandi)

Everest Laundry and Dry Cleaning (Tribun Medan/Ayu Prasandi)

Ia menuturkan, walaupun menghadirkan jasa laundry per potong, harga yang ditawarkan di Everest Laundry and Dry Cleaning sangat ekonomis dengan kualitas yang terbaik yaitu mulai dari Rp 14 ribuan hingga Rp 80 ribuan.

“Harga biasanya tergantung dari jenis cucian, semakin simpel bentuk dan jenisnya pastinya semakin murah. Begitu juga sebaliknya,” tuturnya.

Ia menyebutkan, mesin yang digunakan adalah mesin-mesin profesional yang memang diperuntukkan laundry. “Dengan menggunakan mesin yang profesional tentunya membuat hasil laundry menjadi lebih baik dan berkualitas,” sebutnya.

Dibandingkan tempat lain harga yang ditawarkan di Everest Laundry and Dry Cleaning sangat ekonomis dengan kualitas dan layanan yang pastinya premium.

“Everest Laundry and Dry Cleaning buka setiap Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 07.30 sampai 19.00 WIB,” katanya.(pra/tribun-medan.com)