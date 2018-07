Inilah Fakta Sukses dan Megahnya Konser Celine Dion di Indonesia, Hingga Ucapkan Terima Kasih!

Celine Dion saat berada di atas panggung dalam acara Billboard Music Awards 2017 dengan menyanyikan lagu 'My Heart Will Go On'

TRIBUN-MEDNA.COM - Sang diva internasional, Celine Dion akhrinya melakukan konser pertama kalinya di Indonesia, setelah tiga dekade sebagai penyanyi.

Konser ini bertajuk Celine Dion Live Tour 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, (7/7/2018).

Tepat pukul 20.33 WIB malam, Celine muncul ke atas panggung dengan pakain jaket dan celana berwarna emas.

Teriak riuh ribuan penonton yang hadir langsung menggema di arena pertunjukkan.

"Jakarta, apa kabar? Ini pertama kali saya bernyanyi di sini. Sangat senang bisa berada di sini. Terima kasih kepada kalian yang sudah datang ke sini," ujar Celine menyapa penggemarnya.

Tak mau berlama-lama, Celine Dion pun menyanyikan lagu pembuka 'The Power of Love'.

Selanjutnya, Celine yang didukung dengan musik pengiring berformat band itu langsung menyanyikan lagu kedua, "That's the Way It Is".

Setelah kembali menyapa penonton, Celine kembali memuaskan para penonton dengan lagu "I'm Alive".

Penonton pun sontak ikut bernyanyi mengikuti lantunan sang diva.

Sebelum pembuka konser Celine Dion malam ini, penyanyi Veronic Dicaire telah menghibur penonton selama setengah jam sejak pukul 19.30 WiB.