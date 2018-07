Teguh Harmanda: Indonesia Dilanda 'Demam' Kripto, 2 Juta Investor Muncul

TRIBUN-MEDAN.com-Masyarakat Indonesia kian terjangkit demam kripto selama enam bulan belakangan ini.

Kondisi ini terlihat dari jumlah investornya yang semakin banyak dan perusahaan rintisan (startup) di bidang perdagangan kripto bermunculan.

Mereka meyakini, berinvestasi di kripto seperti Bitcoin dan Ethereum lebih menantang dan menguntungkan daripada bentuk investasi konvensional lainnya.

"Saya perkirakan jumlah investor kripto di Indonesia saat ini lebih dari dua juta orang. Jumlah itu memang sangat kecil jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. Namun saya yakin di masa depan, akan lebih banyak masyarakat Indonesia khususnya generasi Millenial yang kian tertantang untuk belajar lebih dalam lagi tentang berinvestasi kripto," kata Teguh Harmanda, CCO Tokocrypto.com, Senin (9/7/2018).

Menurutnya, kini semakin banyak bursa kripto bermunculan di Indonesia yang menawarkan beraneka kelebihan.

Di Tokocrypto.com, kata Teguh, mereka memaksimalkan pengalaman pengguna agar mendapatkan informasi tepat untuk melakukan arbitrase antar bursa. Arbitrase adalah proses melakukan jual beli antar bursa kripto yang bertujuan mendapatkan profit dari selisih antara harga jual dan harga beli.

Pria yang akrab dipanggil Manda ini mencontohkan, misalnya harga beli kripto Ether (ETH) di Tokocrypto.com Rp7.014.800/ETH. Investor dapat menjualnya ke bursa lain yang hargaya lebih tinggi misalnya Rp7.035.000/ETH. Selisih antara harga beli dan jual ini adalah laba yang diraih investor.

Manda mengakui Tokocrypto.com memang pendatang baru di industri kripto dan aset digital di tanah air, tetapi ia dan tim di Tokocrypto sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun di bidang serupa.

"Tokocrypto.com didirikan pada Juni 2017. Kami lahir dari grup penggemar kripto dengan keyakinan kuat terhadap pemanfaatan yang ditawarkan oleh teknologi blockchain kepada masyarakat. Tokocrypto bertujuan untuk menjadi exchange (bursa kripto) terdepan di Asia Tenggara untuk aset digital dengan menyediakan platform yang mudah, sederhana, instan, dan aman. Tokocrypto.com juga bertujuan sebagai pusat komunitas bagi investor kripto untuk berkumpul bersama, memungkinkan untuk berbagi pengetahuan, bertukar pikiran dan keahlian teknis juga memperjuangkan ide-ide baru," jelas Manda.

Lanjut Manda, bagi masyarakat Medan yang ingin mengetahui lebih banyak bagaimana caranya berinvestasi kripto dengan cerdas, dapat mengikuti acara "Smart Investing with Tokocrypto.com" yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 28 Juli 2018 di Digital Innovation Lounge (DiLo) di Jalan Monginsidi No. 6 Medan. Calon peserta dapat mendaftarkan dirinya melalui tautan ini: https://goo.gl/92ckvo. (*)