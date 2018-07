Gak Disangka Luna Maya Tanggapi Hubungan Ariel NOAH dengan Pevita Pearce Begini

TRIBUN-MEDAN.COM - Kedekatan penyanyi Ariel NOAH dengan Pevita Pearce belakangan ini jadi buah bibir.

Gosipnya Ariel dan Pevita Pearce punya hubungan spesial. Kedekatan mereka pun diperbincangkan netizen.

Banyak yang mendukung hubungan tersebut. Namun, ada pula yang menganggap keduanya tidak cocok lantaran perbedaan usia yang cukup jauh di antara kedua mereka.

"Waaw," demikian reaksi Luna Maya, saat mendengar kabar tersebut di kawasan Jalan Kapten P Tendean, Jakarta Selatan, Senin (9/7/2018).

Awak media lantas meminta tanggapan Luna Maya perihal tersebut.



"Apanya yang mesti dikomentarin?" ujar Luna Maya kepada para wartawan termasuk Grid.ID.

Seorang awak media kemudian menjelaskan kabar yang mengatakan Ariel Noah dan Pevita Pearce kembali dekat setelah sempat putus beberapa saat lalu

"Dia kabarnya CLBK," ujar Wartawan.

"Oh gitu" jawab Luna Maya.

Luna Maya kembali diberikan pertanyaan, apakah ia menilai sosok Pevita Pearce cocok untuk Ariel Noah, Luna Maya hanya mengatakan berharap yang terbaik untuk mereka berdua.

"Wish you all the best sajalah," pungkas Luna Maya.

Luna Maya kemudian tak ingin banyak berkomentar. Ia memilih meninggalkan wartawan menuju mobil pribadinya. (*)

