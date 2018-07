Kisah Pilu Wanita Ini Sering Dihina karena Wajahnya, Tapi Jelang Pesta Pernikahannya Semua Kaget

TRIBUN-MEDAN.COM - Tampaknya sangat cocok kalimat "Dont judge the book by its cover" mewakili kisah hidup wanita satu ini.

Kisah inspiratif yang datang dari seorang wanita yang punya hati seperti malaikat, walaupun seringkali disakiti.

Penampilan sebaiknya bukanlah cara kita memandang orang pertama kali.

Kesan pertama saat bertemu dengan orang lain memang penting.

Tapi alangkah baiknya jika kita berusaha mengetahui sifatnya lebih dulu.

Seperti halnya kisah hidup wanita yang bernama panggilan Kuok ini.

Inspiratif dan sangat menakjubkan.

Pelajaran hidup yang dapat diambil sungguh mulia.

Kuok kini sudah berusia 22 tahun dan siap menjelang pernikahannya dengan kekasih.

Kehidupannya dahulu tak seperti kehidupannya sekarang.

Sejak kecil, Kuok tak pernah membayangkan akan menjadi apa wajahnya saat ia dewasa.