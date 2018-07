Ramai Pembahasan Jalan Tol Harus Berkelok, Kenapa Nggak Dibuat Lurus Aja? Ini Jawaban Logisnya

TRIBUN-MEDAN.com - Belakangan ramai dibahas mengapa jalan tol dibuat berkelok-kelok.

Kenapa jalan tol enggak dibuat lurus saja.

Tema tersebut menjalar di grup-grup media sosial.

Bagusnya, pertanyaan ini mengundang penasaran bagi kalangan awam.

Jeleknya, dikait-kaitkan dengan tudingan-tudingan negatif bernuansa politis yang mengundang reaksi keras dari pendukung dari kubu lawan.

Nah, penjelasan mengenai alasan jalan tol dibuat berkelok di pegunungan ini diunggah akun Facebook Danu Ega Putra di grup Ensiklopedia Bebas.

Diaui, keterangan ini berasal dari berbagai sumber.

Postingan ini pun tak luput dari aneka komentar keras.

Lantaran, meski dilabel 'FYI' atau for your information, gambar yang diunggah mengandung unsur 'ASK' atau pertanyaan.

Tertera kalau foto tersebut berasal dari Agus Suparto/Presidential Palace atau fotografer istana yang kemudian diedit dengan kata-kata berisi pertanyaan.