Real Madrid Setuju Lepas Cristiano Ronaldo, Resmi Tinggalkan La Liga Pindah ke Juventus

TRIBUN-MEDAN.com - Cristiano Ronaldo bakal segera merampungkan transfernya dari Real Madrid ke Juventus.

Dilaporkan dari BBC, Selasa (10/7/2018) malam WIB, kesepakatan telah terjadi antara Real Madrid dan Juventus.

Cristiano Ronaldo yang telah 10 tahun mengabdi di Stadion Santiago Bernabeu, bakal pindah ke Stadion Allianz alias Juventus Arena.

Belum diketahui berapa nilai transfer pemain berusia 33 tahun itu.

Namun, dipastikan Juventus akan memecahkan rekor transfer sebelumnya milik Gonzalo Higuain.

Dilansir dari Calciomercato, pengumuman resmi akan dilakukan pada Rabu (11/7/2018) dini hari WIB.

Namun, Ronaldo baru akan menjalani tes medis pekan depan.

Sementara itu akun resmi resmi La Liga sudah mengucapkan terima kasi kepada Cristiano Ronaldo untuk menjadi pemain terbaik di dunia.

"Thank you for playing in the best League in the world. (Terima kasih untuk menjadi pemain terbaik di dunia)," tulis pernyataan La Liga.

Pada postingan yang disampaikan dalam sebuah video tampak Ronaldo pertama diperkenalkan di Real Madrid pada tahun 2009. Pada kesempatan itu La Liga memperlihatkan video Ronaldo mengangkat trofi pemain terbaik di dunia.