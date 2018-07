Simak! 5 Gangguan Kesehatan Termasuk Alzheimer jika Anda Kerja Lembur hingga Larut Malam

TRIBUN-MEDAN.COM - Apakah Anda termasuk kaum milenial yang gila lembur?

Saat ini, fenomena kerja lembur seolah-olah malah jadi kebanggaan tersendiri, khususnya bagi para pekerja generasi milenial.

Pekerjaan semacam konsultan bisnis, pengacara, broker saham, dan sektor industri kreatif yang banyak diisi oleh anak muda menjadi pekerjaan yang rentan lembur.

Namun, para pekerja dengan dalih passion merasa tak rugi jika harus tinggal lebih lama di kantor untuk menyelesaikan pekerjaan.

Padahal bekerja lembur tidak baik untuk jadi kebiasaan karena bisa menyebabkan 5 masalah kesehatan yang cukup serius di kemudian hari.

Dilansir dari Huffington Post, inilah 5 gangguan kesehatan yang mungkin timbul jika Anda sering bekerja hingga larut malam.

1. Depresi

Sebuah riset yang diterbitkan oleh lembaga jurnal PLos ONE menunjukkan hasil bahwa orang yang bekerja lebih dari 11 jam per hari punya risiko tinggi mengalami depresi dibandingkan orang yang bekerja kurang dari 8 jam per hari.

Jam kerja yang terlalu panjang bisa memengaruhi kehidupan sosial Anda termasuk hubungan dengan pasangan, teman atau keluarga Anda.

Anda juga akan kekurangan waktu untuk memanjakan diri sendiri sekedar berolahraga atau bersantai.