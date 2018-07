All New C-HR Resmi Melantai di Medan, Ini Keunggulan yang Ditawarkan

All New C-HR Diperkenalkan Pertama Kali di GIIAS 2016

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- PT Toyota Astra Motor (TAM) kembali meluncurkan produk terbarunya. Kali ini, TAM meluncurkan produk terbarunya yaitu All New C-HR yang merupakan paduan dari Cuope dan SUV.

Kepala Cabang Auto 2000 Medan Amplas, Herry Liu saat temu pers peluncuran All New C-HR di Hotel JW Marriot Medan, mengatakan, All New C-HR tampil dalam desain dan karakter yang jauh berbeda, melintasi stereotype produk yang saat ini ada.

“Arahan desain dalam balutan konsep Against Stereotype, membuat All New C-HR menghasilkan penampilan dan gaya futuristic serta lebih emosional,” ujarnya, Jumat (13/7/2018).

Ia menerangkan, All New C-HR memiliki desain body yang tegas membuatnya tampak lebih stylish dan mewah seperti motif berlian. Body nya menampilkan aura yang kokoh dan lincah.

“All New C-HR adalah mobil perpaduan dari Coupe dengan karakter yang sleek dan lincah. Hal tersebut terlihat pada bagian atas dari mobil tersebut,” terangnya.

Ia menjelaskan, didukung engine 1.8 L 2ZR-FBE dengan teknologi Dual VVT-i membuat All New C-HR mampu mencapai power maksimum 141 ps/6400 rpm dan torsi 17,4 kgm/4000 rpm.

“All New C-HR dilengkapi dengan transmisi 7 speed CVT dengan sequential shiftmatic yang membuat semakin nyaman saat dikendarai,” jelasnya.

Ia menuturkan, pada bagian eksterior depan dari All New C-HR terdapat desain 3D headlamp yang iconic membuat mobil tersebut terlihat lebih eyecatching. Kemudian di bagian samping, garis desainnya membentuk cutting berlian sehingga memberikan tampilan yang modern.

“Pada desain ekterior belakang memberikan kesan kokoh pada All New C-HR karena dilengkapi dengan Rear Combination Lamp dan bagian eksterior juga dilenkapi dengan Rear Spoiler yang iconic, di mana memiliki ukuran yang besar dengan desain yang menyatu pada desain body,” tutunya.