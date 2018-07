Nikmati Kuota Unlimited Smartfren di Smartphone Pilihanmu

Paket super 4G Unlimited 60 ribu dapat dinikmati menggunakan beragam Smartphone 4G.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - PT. Smartfren Telecom, Tbk, perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi Full 4G 24 jam, menghadirkan layanan paket internet unlimited 24 jam dengan harga Rp. 60.000,-. Paket unlimited ini dapat dinikmati pelanggan menggunakan beragam perangkat Smartphone 4G LTE yang tersedia di pasaran maupun yang dihadirkan dengan program bundling bersama Smartfren.

Selain super 4G unlimited bulanan Rp 60 ribu menyajikan kuota unlimited dengan batas pemakaian wajar (FUP) 1GB/hari serta bonus nelpon sepuasnya ke sesama pelanggan Smartfren. Selain itu Smartfren juga menawarkan paket super 4G unlimited dalam Rp 50 ribu hingga 100 ribu. Dengan Rp 50 ribu, Anda akan mendapatkan kuota unlimited dengan kecepatan 512 KBps dan bonus nelpon unlimited ke sesama Smartfren. Sementara paket unlimited bulanan Rp 100 ribu menyajikan kuota unlimited dengan batas pemakaian wajar 1,5GB/hari, kecepatan maksimal dan juga bonus nelpon unlimited ke sesama Smartfren.” Ujar Jefry Batubara, Regional Head North Sumatera Smartfren Telecom.

Untuk paket mingguan, dengan kuota unlimited FUP 1GB/hari, kecepatan maksimal dan bonus nelpon unlimited ke sesama Smartfren ditawarkan dengan harga Rp 49 ribu. Sedangkan paket unlimited harian menyajikan kuota unlimited dengan batas pemakaian wajar 1GB/hari, kecepatan maksimal dan bonus nelpon unlimited ke sesama Smartfren ditawarkan dengan harga Rp 9 ribu.

Semua paket unlimited Smartfren ini menghadirkan internet unlimited tanpa kuota, browsing sepuasanya, streaming lancar, chatting sepuasnya dan gaming online lancar. Dengan hadirnya paket super 4G unlimited dari smartfren ini, pelanggan tidak lagi khawatir takut kehabisan paket internet.

Semakin mudah nikmati layanan Smartfren

Smartfren juga mengumumkan semakin banyak perangkat handphone 4G Open Market Handset (OMH) yang dapat digunakan untuk menikmati layanan Smartfren. Antara lain Samsung A, J, dan S series, Xiaomi Redmi 5 dan 5 plus dan 5A, Apple iPhone 5 hingga iPhone X, Lenovo K6 dan Lenovo Vibe, Motorola c Plus hingga z2 Play, Evercoss, Genpro, LG, Blackberry, Sharp, Haier, Himax, Hisense, Andromax, dan Nubia.

Untuk mengetahui lebih detil mengenai perangkat OMH yang dapat digunakan untuk layanan Smartfren, silahkan kunjungi Galeri Smartfren, Outlet Mitra Smartfren terdekat atau lihat di website resmi Smartfren di www.smartfren.com