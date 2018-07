Menohok Artis Lepas Hijab, Mbak Tutut Posting Konsisten Pakai Kerudung di Instagram

TRIBUN-MEDAN.COM - Kalangan artis banyak yang tidak konsisten dalam hal mengenakan hijab.

Beberapa di antaranya ada yang seolah pamer.

Belakangan ada pula yang tidak mengenakannya lagi.

Beda dengan Siti Hediati Soeharto alias Tutut Soeharto.

Lama tak ada kabarnya, Mbak Tutut memosting mengenai hijab yang ia kenakan sampai sekarang di akun instagramnya @tututsoeharto, Sabtu (14/7/2018).

Inilah bunyi postingan tutut dilengkapi foto saat pertama kali dirinya memilih berhijab :

@tututsoeharto 'HATIMU JUGA HARUS BERKERUDUNG AJARAN ALLAH. Hanya bapak minta, jangan sampai kamu sekarang berkerudung, setahun kemudian kamu lepas, setahun kemudiannya kamu pakai lagi. Laksanakan secara istiqomah. Bersikaplah sebagai seorang Muslimah yang baik, karena kamu tidak saja memakai kerudung di kepala. Tetapi hatimu juga berkerudung ajaran-ajaran ALLAH.'

Banyak warganet pun berkomentar menyerempet youtuber yang masih pecicilan walau telah berhijab. Begini bunyi postingannya :

Akun @itsputra07 menulis 'Jaman skrg banyak wanita memakai kerudung Namun Ahlaqnya Telanjang..mereka menjadikan kerudung hanya untuk gaya gayaan bukan untuk kebaikan.merekai kerudung namun lekukan lekukan tubuh nampak karena memakai celana dan baju ketat,mereka memakai kerudung tp jingkrak sana jingkrak sini.tidak ada kelembutan dlm diri mereka.mungkin inilah tanda tanda ahir zaman wanita tak mengerti makna kerudung dlm islam.Smoga Mbak tutut bukan termasuk wanita2 ini...Amiin tetap istiqomah ya mbak.with peace and Love from me.'

Kemudian, postingan wanita yang akrab disapa Mbak Tutut ini juga cukup jlebb untuk para artis yang kembali melepas hijabnya.