Via Vallen Nonton Piala Dunia Ajak Pria Paling Spesial yang Disebut Cinta Pertamanya

TRIBUN-MEDAN.com - Via Vallen saat ini tengah berada di Moskow, Rusia untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2018.

Pelantun tembang 'Sayang' itu telah tiga hari berada di Rusia.

Rupanya dirinya tak sendirian disana, melainkan pergi bersama sang ayah, Mohammad Arifin.

Hal tersebut diketahui dari unggahan pedangdut asal Jawa Timur tersebut.

Di foto tersebut, Via dan ayahnya sedang berada di dalam pesawat.

Via Vallen dan ayahnya tampak tersenyum ke arah kamera.

Sang ayah mengenakan topi putih serta jaket hitam.

Sementara Via tampak imut mengenakan jaket hijau dan mengucir sedikit rambutnya ke belakang.

Dalam unggahannya itu Via juga menuliskan pesan yang mendalam tentang ayahnya.

"He's my first love, my big guard. He always support me all the time. He's my special one in the world (emoji).