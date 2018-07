Wakil Wali Kota Medan Sebut Kuliner Medan Cuma Punya 2 Rasa, Akhyar: Enak dan Enak Kali

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pemko Medan bekerjasama dengan televisi swasta menggelar pertunjukkan musik Inbox Carnaval di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (14/7/2018). Selain menampilkan sederet host dan penyanyi papan atas, acara ini juga memperkenalkan aneka kuliner khas Kota Medan.

Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution yang hadir pada acara tersebut mengatakan, kuliner khas Medan kelezatannya tak perlu diragukan lagi.

“Semua ini kuliner khas Kota Medan yang sudah tidak diragukan lagi kelezatannya. Ada dua rasa kuliner di Kota Medan yakni enak dan enak sekali. Itu sebabnya Kota Medan merupakan salah satu kota kuliner di Indonesia,” katanya kepada para host sembari memperkenalkan kuliner khas Medan.

Di sela-sela pertunjukan musik, Akhyar membawa host untuk diperkenalkan makanan-makanan yang telah disajikan di samping panggung utama. Tampilan dan bentuk kuliner yang sangat menarik dan menggugah selera membuat artis-artis ibu kota tersebut ikut mencicipinya.

Adapun artis yang turut mengisi acara Inbox Carnaval di Medan yakni Sinyo, Fero, Rangga, Mita and Dara Virgin, Rizki Ridho dan Tasya serta band The Rain pun mencicipi satu per satu kuliner yang diperkenalkan Akhyar. Mereka mengakui bahwa kuliner khas Kota Medan memang benar-benar enak dan lezat.

"Ini bahan-bahannya apa aja sih, kok bisa enak gini?" Ujar salah satu host Inbox, Sinyo saat mencicipi kuliner khas Medan.

Akhyar menjawabnya santai sekaligus menjelaskan proses pembuatannya. Adapun aneka kuliner khas Medan yang diperkenalkan Akhyar dalam acara yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Medan ke-428 itu, seperti lontong Medan, anyang ayam, jantung pisang, bubur pedas, asam padeh senangin, kari bawal, tepur banda, haluwa, kue rasidah, cendol medan, jelantah timun serta gulai asam batubara.

Masyarakat Medan, khususnya kaum muda pun menunjukkan antusiasme mereka terhadap acara tersebut. Sejak pagi, anak-anak muda telah berkumpul di Lapangan Merdeka untuk menyaksikan Inbox Carnaval.



Selain menyaksikan berbagai sajian hiburan, warga juga memanfaatkan momen itu untuk berfoto bersama artis idola sekaligus ikut menikmati aneka kuliner yang ada.

