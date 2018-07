Film Uis Nipes Garapan Karina Soerbakti Peroleh 4 Nominasi di Ajang Film Internasional

TRIBUN-MEDAN.com-Film karya anak bangsa, Uis Nipes, mendapat empat nominasi pada La Jolla International Fashion Film Festival 2018, yang akan digelar 19-21 Juli mendatang di San Diego, California, Amerika Serikat.

Penyelenggara acara menyebut ajang ini sebagai "The Cannes of The Fashion Film."

Informasi tentang pencapaian film Uis Nipes ini disebarkan Konsulat Jenderal RI di Los Angeles melalui akun Facebook mereka, Jumat lalu.

“Satu lagi prestasi diraih generasi muda Indonesia melalui Karina Soerbakti. Film karyanya "Uis Nipes", yang mengangkat budaya tradisional Karo, memperoleh nominasi 4 kategori untuk "Best Cinematography", "Best Jewelry", "Best Music" "Sada Kata, Norma Br Tarigan" dan "Best Accessories" dalam La Jolla International Fashion Film Festival 2018, San Diego, California.

Pada akun Youtube-nya, Aditya Rangga Pratama yang berperan sebagai Director of Photography menjelaskan bahwa kain uis nipes berasal dari suku etnis Karo di Sumatra Utara.

"Selain sebagai sebagai pakaian budaya formal, (uis nipes) juga digunakan sebagai pakaian sehari-hari," tulisnya.

uis (Youtube/Aditya Rangga Pratama)

Nama yang disebut dalam pengumuman Konsulat Jenderal RI di Los Angeles itu bukanlah nama yang asing, khususnya di kalangan bisnis transportasi.

Ya, Karina Soerbakti adalah anak bos Lorena Group, yang menaungi beberapa perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi.

Rupanya selain bergelut di bisnis transportasi dan bekerja sebagai Public Relations Director PT Eka Sari Lorena Transport Tbk, Karina Soerbakti meminati dunia fesyen.

Peran Karina sangat kental dalam pembuatan film ini. Ia berperan sebagai produser eksekutif, pengarah gaya sekaligus talent untuk film ini.

Dalam video statement Karina yang diunggah di Vimeo, Karina mengatakan pembuatan film ini adalah caranya untuk kembali terhubung dengan akar budayanya sebagai orang Karo.

Meskipun belum pernah tinggal lama di Tanah Karo, Karina mengaku tetap memiliki hubungan emosional dengan Tanah Karo karena ayahnya, GT Soerbakti, tumbuh di daerah itu dan kini ia pun punya passion mendalami kebudayaannya.

Selain itu, ia juga ingin memperkenalkan suku Karo dan kebudayaannya ke seluruh dunia.

"Saya merasa di Indonesia belum banyak orang yang tahu tentang kami, Suku Karo. Jadi saya merasa itu adalah tugas saya untuk memperkenalkan budaya Karo ke seluruh dunia," katanya.

Dalam film ini, kata Karina, ia berusaha menunjukkan bagaimana uis nipes yang merupakan pakaian tradisional, bisa juga diaplikasikan untuk cutting edge street wear dan bahkan couture alias adibusana. (*)