Smart Aurica School Perkenalkan Budaya Indonesia pada Anak Tuna Rungu

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda Rizka S Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Yayasan Mendengar Bicara dibentuk untuk mensupport pendidikan Smart Aurica School untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus keterbatasan mendengar mengadakan Gebyar Pentas Seni dan Hearing Education di Four Points by Sheraton di Jalan Gatot Subroyo No 395 Sei Sikambing Medan Helevetia, Kota Medan, Sabtu (14/7).

Acara ini merupakan penyesuaian dengan tema pembelajaran yaitu Religion dan culture. Anak-anak tuna rungu diakuk sangat kesulitan belajar agama dan budaya Indonesia.

"Jadi di sini diperkenalkan budaya Indonesia. Mereka sebelumnya telah belajar selama 1 setengah bulan," Ujar Seftiana Sari pemilik yayasan.

Di dalam acara ini, anak-anak dilibatkan langsung dalam acara. Mulai dari tari persembahan, pembacaan puisi, story telling, menyanyi, membaca surah pendek, fashion show pakaian adat, pertunjukan sulap dan lomba fashion show bersama orantua.

Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB dan selesai pukul 16.30 WIB ini diharapkan menjaga silaturahim dan membawa berkah.

Sari sebagai ketua yayasan juga berharap banyak yang bisa membantu dan memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus.

(cr17/tribun-medan.com)