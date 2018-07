Marquez Berani Lakukan Selebrasi Kemenangan di Kerumuman Pendukung Rossi, Inilah yang Terjadi

TRIBUN-MDAN.com - Marc Marquez dan Valentino Rossi dua bintang MottoGP yang punya fans yang sangat besar.

Tak jarang kedua kubu fans 'saling serang' saat pembalap pujaan mereka 'saling sikut' di sirkuit seperti yang terjadi GP Argentina.

Namun hal aneh terjadi di GP Jerman, di Sirkuit Sachsenring, Jerman, Minggu (15/7/2018).

Marquez berani melakukan selebrasi kemenangan pada pendukung Rossi.

Akun media sosial resmi MotoGP mengunggah video selebrasi kemenangan pembalap Repsol Honda Marc Marquez di Sirkuit Sachsenring, Jerman, Minggu (15/7/2018).

Dari video terlihat Marquez sempat menghampiri kerumuman penonton di tribun utama usai balapan. Namun ada yang unik dari video tersebut.

Kerumuman penonton yang dihampiri Marquez adalah para penonton yang beratribut pembalap Movistar Yamaha Valentino Rossi.

Hal tersebut turut menjadi perhatian para warganet yang ikut menyaksikan video tersebut.

"And they are rossi fans," tulis pemilik akun ansingluigiroy.

"@marcmarquez93 was happy and he's the fans of @valeyellow46 he's enjoying his idol to become 2nd winner with VR46 fans," tulis pemilik akun blekek303.