Potret Cantiknya Maia Estianty saat Nikmati Sunset di Pinggir Pantai

TRIBUN-MEDAN.com - Segala yang dilakukan oleh Maia Estianty selalu menjadi sorotan masyarakat.

Dari prestasinya dalam dunia musik, hubungan asmara, hingga gaya hidup mewah yang sering ia perlihatkan di akun media sosialnya.

Seperti pengamatan TribunWow pada akun Instagram pribadinya, Maia baru saja menggunggah momen liburan mewahnya di Langkawi, Malaysia, pada Minggu (15/7/2018).

Sebelumnya diketahui, Ibu dari Al, El, dan Dul sedang berlibur ke Malang bersama kedua sahabatnya, Yuni Shara dan Dita Anggraeni atau yang lebih dikenal dengan Mey Chan dengan menaiki Jet Pribadi.

Liburannya bersama kedua sahabatnya ini diunggah Maia di Instagram @maiaestiantyreal.

Maia Estianty, Yuni Shara dan Dita Anggraeni berlibur ke Malang dengan menggunakan jet pribadi (Instagram)

Pada caption, Maia menuliskan bahwa ia terbang ke Batu Malang untuk menikmati kuliner Malang, ke rumah Yuni Shara, dan bertemu dengan Momo Geisha.

"Mau terbang kuliner ke Malang (Batu) ke rumah Yuni Shara, makan bakso, rawon, ketan, tempe menjes, lumpia. Wareg pol.... Di Malang pun ketemu ama @therealmomogeisha yang udah menetap di Malang sekarang. #travelling #maiaestianty #diarymaia #batu #malang #culinary #kuliner," tulis Maia pada caption.

Pada unggahan setelahnya, Maia mengunggah foto dirinya yang sedang berada di cockpit jet pribadi berpose sebagai seorang co-pilot.

Maia Estianty di cockpit pesawat jet pribadi (Instagram)

Dalam caption, ia menjelaskan bahwa setelah dari Malang, ia melanjurkan liburannya ke Langkawi.

"From the mountain (Batu Malang) to the white sands of Langkawi island. Ngeeenngggggg.... Nyupir nyupir..... ala2 simulator.. #legacy650 #langkawi2018 #malaysia #maiaestianty #diarymaia #upinthesky #upintheair #privatejet," tulisnya.

Sampai di Langkawi, Maia juga mengunggah fotonya yang sedang menikmati matahari terbenam di salah satu pantai pribadi disana.