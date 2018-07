Sambil Meneteskan Air Mata, Denada Ceritakan Perjuangan Putrinya yang Didiagnosis Terkena Leukimia

TRIBUN-MEDAN.com - Hati ibu mana yang tak terluka saat melihat anaknya jatuh sakit.

Penyanyi Denada Tambunan berbagi kabar duka.

Putri semata wayangnya, Shakira Aurum didiagnosa menderita penyakit Leukimia.

Melalui acara 'Rumpi No Secret' yang ditayangkan di Trans TV pada Senin (16/7/2018), Denada menceritakan perjuangan putrinya yang masih berusia lima setengah tahun itu.

"Shakira sudah satu setengah bulan di salah satu rumah sakit di Singapura, karena dia lagi treatment karena didiagnosa leukimia," kata Denada dengan berat.

Denada mengaku bahwa dia masih belum memberitahu Shakira tentang penyakit yang diderita sang putri.

Tangis Denada pecah saat menceritakan perjuangan sang anak saat mendapatkan perawatan intensif itu.

Ia mengatakan bahwa putrinya itu mendapatkan banyak suntikan jarum selama perawatan.

Selain tes darah dan pemberian obat, Shakira juga harus menjalani operasi untuk pemasangan kateter di pembuluh darah utamanya.

Denada sama sekali tak pernah menyangka bahwa sang anak akan mengalami nasib tersebut.

"Anak umur 5,5 tahun dikasih obat tidur, sedatif, dan aku ada di sana melihatnya," kata Denada sambil menangis terisak.

Denada bercerita bahwa sang anak sempat sangat ketakutan saat menuju rumah sakit.

Denada berusaha menghiburnya dengan mengenggam erat tangannya.

Shakira melihat wajah Denada dan mengatakan, "We gonna do this together, ya Ibu? (Kami lakukan ini bersama-sama, ya Ibu?)"

Mendengar hal tersebut, Denada mencoba kuat dan bertahan demi sang anak.

Lihat video lengkapnya berikut ini.

