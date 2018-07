Ingin Bertamasya ke Tempat yang Menarik tapi Ekonomis, Lihat di Sini!

CEO trivatrip.com, Eko Surya (Kiri) dan Chief of creative officer (CCO) Aulia Rahman menunjukkan trivatrip.com dengan berbagai destinasi wisata yang menarik dengan harga ekonomis.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Startup bidang pariwisata, trivatrip.com menawarkan berbagai destinasi wisata yang menarik diantaranya Sabang, Pulau Banyak, Pulau Berhala, Samosir, Padang, Bangka Belitung, Pulau Pandang, Pulau Mursala di Sibolga dengan harga lebih ekonomis, Rabu (18/7/2018).

Trivatrip adalah platform yang memungkinkan Anda untuk memesan layanan perjalanan, baik untuk pribadi (Private Trip) atau bersama-sama dengan orang lain (Open Trip). Trivatrip juga memungkinkan para operator perjalanan untuk bergabung, agar informasi tentang mereka bisa dilihat oleh para pengguna.

CEO trivatrip.com, Eko Surya mengatakan trivatrip.com untuk memudahkan para traveller dalam memesan layanan jasa perjalanan. Di mana, traveller yang ingin memesan open trip atau private trip bisa melihat berbagai jenis operator travel sebelum memilih perjalanan.

"Trivatrip, startup yang ada di Kota Medan, kita itu startup lebih ke arah wisata, kita membangun marketplace untuk mempertemukan orang yang ingin liburan dengan penyedia jasa wisata. Kita punya beberapa mitra di daerah juga, tapi sejauh ini Trivatrip bergerak di Aceh, Sumatera Utara dan Padang,"ujarnya.

Ia menjelaskan pihaknya menyediakan berbagai macam paket wisata seperti liburan anak-anak sekolah dan kegiatan kantor. Selain itu juga tersedia fitur tiket objek wisata misalnya tiket wahana kolam renang Hairos.

Menurut Eko, pengerjaan startup ini ia tak seorang diri, ia juga didukung oleh tiga rekan lainnya yakni Cakra sebagai (CTO) Chief of Technology Officer, Aulia Rahman selaku (CCO)

Chief of Creative Officer dan Desi Situmorang (coo) sebagai Chief of Operational Officer.

"Kita lagi ada kerjasama dengan Tao Silalahi Arts Festival 2018 yang akan terselenggara 20 hingga 22 Juli di Paropo, Pulau Silalahi. Harga tiket Rp 20 ribu, namun kita subsidi Rp 5 ribu, jadi beli di trivatrip.com hanya Rp 15 ribu," kata Eko.

Ia menambahkan dalam hal strategi pemasaran produk wisata, ia fokus dalam sosial media dengan meningkatkan follower dan

kini pengguna member di website sudah ada 600 orang.

"Harga paket wisata bermacam-macam, yang pasti kami memberi harga terbaik dari harga operator. Harga paket wisata ke Aceh atau Sabang empat hari/tiga malam dibanderol Rp 1,9 juta sudah biaya all in, diantaranya transport, penginapan, makan, tiket masuk objek wisata dan lain-lain, harga lebih ekonomis," ucapnya.

Ia berharap anak-anak di Kota Medan lebih kreatif inovatif dan meningkatkan potensi diri agar bermanfaat untuk masyarakat dan menjadikan Medan lebih baik. "Banyak masalah yang belum dipecahkan, anak-anak Medan itu cobalah bikin startup dulu dan coba diselesaikan masalah-masalah yang ada di Kota Medan, jadi bisa membantu untuk Kota Medan, Startup mencari solusi dalam sebuah masalah,"jelasnya.

Ia mengatakan Trivatrip bisa menjadi salah satu pedoman buat wisatawan ketika ingin liburan ke Indonesia, sehingga tidak perlu repot-repot untuk cari produk wisata. "Kita bisa jadi one stop solution for traveling kedepannya kita mau menambah kegiatan traveling dengan penyewaan alat alat outdoor, tenda, camping, rafting sehingga orang bisa lebih mudah liburan kemana saja," tutupnya.

(cr13/tribun-medan.com)