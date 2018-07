Jelang Asian Games 2018, Heka Sembiring Belajar Antisipasi Perlawanan Iran dan Uzbekistan

Laporan Wartawan Tribun Medan, Victory Arrival Hutauruk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kontingen skuat Kurash Indonesia dijadwalkan Try Out (TO) ke Korea Selatan pada 21 Juli - 21 Agustus 2018 dalam rangkaian persiapan Asian Games 2018.

Informasi yang dihimpun Tribun-Medan.com, terdapat 14 atlet tim kurash Indonesia yang akan berangkat, di antaranya Terry Kusumawardani Susanti, Heka Maya Sari Sembiring (52 Kg), Siti Latifah, Khasani Najmu Shifa (63 Kg), Szalsza Maulida, Marcelina Papara (78 Kg), Hendi Hadiat, Aprilianda Adhi Timur (66 Kg), I Komang Adiarta, Bayu Febrian Rahman (81 Kg), Putu Adesta Wiradamungga (90 Kg), Muhammad Dhifa Alfais, Billy Sugara, dan Franklin Misionaris Kakalang (+90 Kg).

Atlet Kurash Sumut, Heka Maya Sari Sembiring mengatakan bersyukur dapat menimba ilmu ke negeri ginseng tersebut. Ia berharap mendapatkan sparing partner yang bisa mengasah kemampuannya.

"Kalau harapannya mudah-mudahan tempat baik dan atlet bisa ketemu yang lebih dari kami. Lalu bisa kita curi ilmunya, tapi Heka belum pernah sama sekali kesana. Tapi saya percaya saja pengurus telah mempersiapkan yang terbaik," katanya, Rabu (18/7/2018) lewat sambungan selular.

Dengan TO ke Korea, atlet 29 tahun ini berharap dapat mengandaskan lawan terberat di kelas 52 kg yaitu Negara Iran dan Uzbekistan.

"Kalau paling berat sih negara Uzbekistan dan Iran. Kalau nama atlet di kelas aku pernah ketemu di test event Tehere sama Fatimeh dari Iran. Uzbekistan belum pernah ketemu atletnya. Semoga TC ini dapat membantu persiapan hadapi lawan berat ini," pungkasnya.

