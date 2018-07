Denada dan Mantan Suami Tak Berhenti Menangis Hadapi Anaknya Terserang Leukimia

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Meski telah berpisah, Denada dan mantan suaminya Jerry Aurum seolah disatukan lagi saat buah hatinya, Shakira Aurum menderita leukimia atau kanker darah.

Denada sadar bahwa sebagai orangtua mereka harus kuat dan tegar untuk anak mereka.

Ia dan Jerry tak boleh menunjukkan kesedihan di hadapan Shakira.

Keduanya pun berjanji akan bersama kuat menghadapi cobaan ini.

"Saat ini yang Shakira butuhkan adalah kami berdua, Jerry dan aku. Kami berdua sudah sepakat bahwa we're in this together," ujar Denada.

Denada mengakui jika Jerry kerap terisak di hadapan mantan istrinya itu ketika putri mereka, Shakira Aurum (5) dirawat di rumah sakit.

Ia menjalani kemoterapi di sebuah rumah sakit di Singapura sejak hampir dua bulan lalu.

"Kemarin, waktu dia ke sini (Singapura) dia ngeliat aku gitu terus dia samperin dia tanya 'how are you, are you okay?' Aku bilang 'we both have to be okay'. Terus dia nangis," ucap Denada dalam tayangan Rumpi No Secret di saluran YouTube TransTV Official seperti dikutip Kompas.com, Rabu (18/7/2018).

Pujian kemudian dilontarkan Jerry untuk Denada karena sudah menjadi ibu yang baik dengan setia mendampingi anak mereka selama pengobatan. Jerry juga mengungkapkan kesedihannya.

"Dia lihat aku, dia bilang 'you're doing a great job. Aku sedih banget lihat kamu, but you're doing a great job. Aku salut banget sama kamu'. Itu hal yang lagi-lagi jadi kekuatan buat aku. Knowing that I'm doing good," kata Denada.

"Aku sering lihat Mas Jerry juga nangis enggak karuan. Aku tahulah enggak ada yang aku rasakan yang enggak dia rasakan. Buat Papanya (Shakira) amat sangat berat. Apalagi dari keluarga Mas Jerry, dia cucu satu-satunya," imbuhnya.

