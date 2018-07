Gelar NextDev ke 4, Telkomsel Akan Sasar Generasi Muda di Indonesia Timur

General Manager Corporate Social Responsibility Telkomsel, Tubagus Husniyullah menyampaikan paparan tentang acara  Telkomsel The NextDev on The Mission.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Pada tahun keempat pelaksanaan The NexDev, Telkomsel akan melengkapi generasi muda Indonesia Timur dengan kemampuan-kemampuan yang relevan.

“Para pemuda tersebut akan dilengkapi untuk berkreasi menciptakan produk digital yang tepat guna melalui program The NextDev on The Mission 2018,” ujar General Manager Corporate Social Responsibility Telkomsel, Tubagus Husniyullah, Kamis (19/7/2018).

Ia menjelaskan, selama ini Telkomsel melihat bahwa kepesertaan anak muda dari Indonesia Timur pada ajang The NextDev masih sangat minim, yang bisa dilihat sebagai adanya kebutuhan peminatan dan pengembangan kapabilitas digital di sana.

“Oleh karena itu, pada tahun ini Telkomsel The NextDev bersama Binar Academy menggelar The NextDev on The Mission 2018, sebagai sebuah program turunan yang akan merambah segmen edukasi digital bagi pemuda-pemudi lokal di Indonesia Timur,” jelasnya.

Ia menerangkan, mengusung tema Bridge The Gap, Evolve The Nation!, Telkomsel The NextDev on The Mission memiliki misi untuk mewujudkan dan memperkuat ekosistem digital, mendorong pengembangan dan kemandirian generasi muda, serta meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur.

“Disusun sesuai dengan panduan United Nations mengenai Global Goals for Sustainable Development Growth, Telkomsel The NextDev on The Mission juga berfokus pada beberapa poin pengembangan masyarakat, seperti good health and well-being, quality education, decent work and economic goals, hingga sustainable cities and communities,” terangnya.

Ia mengungkapkan, program Telkomsel The NextDev on The Mission akan mengikutkan 30 peserta ke dalam sebuah kurikulum berbasis pengetahuan koding dan pengembangan aplikasi digital selama 30 hari di Kupang dan Ambon pada semester kedua 2018.

“Pemuda-pemudi Indonesia Timur yang memiliki antusiasme tinggi dan rasa haus akan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi digital menjadi audiens sasaran Telkomsel The NextDev on The Mission,” ungkapnya.

Ia mengatakan, untuk lebih jauh lagi menebar manfaat bagi masyarakat di Indonesia Timur, Telkomsel juga akan mengadakan sesi talkshow yang akan diisi oleh pembicara inspiratif dalam rangkaian acara The NextDev on The Mission 2018 di Kupang dan di Ambon. (pra/tribun-medan.com)