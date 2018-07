The NextDev, Telkomsel Hadirkan Semangat Perubahan dan Inovasi

General Manager Corporate External Communication Telkomsel, Denny Abidin menyampaikan paparan tentang acara Telkomsel The NextDev on The Mission.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Melalui The NextDev, Telkomsel ingin menghadirkan solusi-solusi digital bagi berbagai masalah yang ada di Indonesia.

“Di dalam kegiatan The NextDev Talent Scouting, Telkomsel mencari startup-startup terbaik yang mampumenghadirkan dampak sosial yang positif bagi masyarakat Indonesia,” ujar General Manager Corporate Social Responsibility Telkomsel, Tubagus Husniyullah, Kamis (19/7/2018).

Ia menjelaskan, kemudian dengan The NextDev Academy, Telkomsel mewadahi para startup-startup terbaik tersebut agar dapat berkembang menjadi startup yang lebih mantap, mandiri, dan berkelanjutan, baik dari segi bisnis maupun dari segi dampak sosial.

“Telkomsel The NextDev sendiri merupakan sebuah platform pencarian dan pengembangan early stage startupteknologi terbaik di Indonesia yang berlangsung selama periode April hingga Oktober 2018,” jelasnya.

Ia menerangkan, The NextDev on The Mission merupakan program turunan The NextDev yang juga berorientasi pada segmen edukasi digital.

“Membawa semangat perubahan dan inovasi yang dibawa oleh The NextDev sebagai program induknya, The NextDev on The Mission juga berharap agar dapat menciptakan dampak sosial yang positif di Indonesia,” terangnya.

Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah mengatakan, Telkomselmemandang bahwa sebuah karya dapat bernilai tinggi apabila mampu menghadirkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Melalui The NextDev, kami mendorong sekaligus memperkuat para kreatormuda agar mampu melahirkan inisiatif dan terobosan yang memberikan dampak sosial yang positif bagi kemajuan Indonesia,” katanya.

(pra/tribun-medan.com)