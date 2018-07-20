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Audisi Stand Up Comedy Academy 4 Hadir di Medan
Stand Up Comedy Academy 4 "Jadilah Komika Ternama di Industri Hiburan Indonesia"
Stand Up Comedy Academy
Stand Up Comedy Academy 4
"Jadilah Komika Ternama di Industri Hiburan Indonesia"
AUDISI
STAND UP COMEDY ACADEMY 4
Sabtu, 21 Juli 2018
Mulai pukul 07.00 WIB
Garuda Plaza Hotel
GRATIS
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Editor: Ismail