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Audisi Stand Up Comedy Academy 4 Hadir di Medan

Stand Up Comedy Academy 4 "Jadilah Komika Ternama di Industri Hiburan Indonesia"

Audisi Stand Up Comedy Academy 4 Hadir di Medan
Stand Up Comedy Academy 

Stand Up Comedy Academy 4

"Jadilah Komika Ternama di Industri Hiburan Indonesia"

AUDISI

STAND UP COMEDY ACADEMY 4

Sabtu, 21 Juli 2018

Mulai pukul 07.00 WIB

Garuda Plaza Hotel

GRATIS

Tags
Stand Up Comedy Academy
audisi
pendaftaran
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Editor: Ismail
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