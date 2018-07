Ini yang Dilakukan Sahabat Cyber Indonesia (SCI) dan Kominfo untuk Melawan Hoax dan Radikalisme

TRIBUN-MEDAN.COM - Sahabat Cyber Indonesia (SCI) menggelar pelatihan SOHIB BERKELAS yang bertemakan 'Internet Sehat untuk Indonesia baik’ di kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (19/7/2018).

Pelatihan ini digelar karena maraknya hoax, ujaran kebencian, cyberbulliying bahkan penyebaran faham radikalisme melalui sosial media di Indonesia.

"Hal ini yang membuat para penggiat sosial media, Selebgram, YouTubers dll bergerak bersama yang tergabung dalam Sahabat Cyber Indonesia (SCI)," jelas Founder dan ketua Sahabat Cyber Indonesia (SCI), Al Akbar Rahmadillah dalam siaran persnya yang diterima Tribun-Medan.com, Jumat (20/7/2018) malam.

Sahabat Cyber Indonesia (SCI) mengkampanyekan agar masyarakat Indonesia menjadi lebih bijak dalam menggunakan sosial media atau dunia digital.

Salah satu program SCI yaitu membuat pelatihan duta-duta sahabat cyber di daerah-daerah se-indonesia.

Sebagai tahap pertama, kata Al Akbar Rahmadillah, SCI bekerjasama dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, APJII (Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia) dan IndonesiaBaik.ID.

Akbar melanjutkan, Sahabat Cyber Indonesia sudah membangun kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta dan akan terus membangun kerjasama dengan semua elemen bangsa untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dalam dunia digital.

“Sahabat Cyber Indonesia menargetkan tahun ini dapat menggelar pelatihan di 60 Kota se-Indonesia dengan target menghasilkan 9.000 Duta Sahabat Cyber. Diharapkan duta-duta SCI menjadi garda terdepan dalam melawan hoax, ujaran kebencian, bullying dan segala bentuk radikalisme di Indonesia. Sehingga tercipta sosial media yang waras untuk Indonesia yang lebih baik,” ungkap Akbar.

Lanjut Akbarn, SCI akan fokus pada isuue digital dan akan memberikan masukan dan sosuli untuk dunia digital di Indonesia, sesuai dengan visi dari sahabat cyber yaitu "Smart In The Digital World" dan kami akan terus melakukan pelatihan di sekolah untuk menciptakan duta-duta cyber di daerah dengan fokus terhadap penguatan nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika di zaman now.

Akbar selaku pendiri SCI menjadi pembicara hal pembuatan konten positif berupa infografis serta video, strategi melawan hoax, ujaran kebencian, dan radikalisme sekaligus strategi penerapan Sahabat Cyber.