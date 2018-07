Sempat Dikeluarkan dari Pelatnas, Peboling Cantik Sebut Dukungan Ibu jadi Pelecut untuk Bangkit

Laporan Wartawan Tribun Medan/Victory Arrival Hutauruk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dibalik kesuksesannya menjadi skuat utama tim boling merah putih di ajang Asian Games 2018.

Peboling berkulit putih cerah dengan wajah tirus berambut pirang bernama lengkap Aldila Indryati ini ternyata sempat mengalami kejadian tak terduga jelang detik-detik Seleknas perhelaran empat tahunan ini.

Anak pasangan Herwi Rusli Dainiri dan Popy Sunaryati sempat alami cedera pada akhir tahun 2017 dan mengharuskan dirinya dikeluarkan dari Pelatnas Asian Games 2018.

"Akhir tahun 2017 aku sempat cedera parah di dengkul jadi sempat dikeluarin (Pelatnas). Jadi aku enggak main sebulan lebih," tuturnya kepada Tribun, Jumat (20/7/2018) lewat sambungan selular.

Hal tersebut benar-benar membuat peraih Perunggu Singapore Open Youth under 22 pada 2016 silam ini down sebab tak pernah merasakan bagaimana rasanya cedera berat.

"Pastilah down, selama ini Insyaallah main bowling tidak pernah cedera terus kemarin aku cedera dan itu benar-benar parah aku tidak bisa main sama sekali. Bahkan posisinya itu tinggal enam bulan untuk Asian Games itu banyak try out yang harus dilewati selama enam bulan itu," katanya.

Namun berkat dukungan dan topangan orang tuanya, terkhusus ibunya Popumy yang rela mendampingi Aldila dalam masa pemulihan di Jakarta membuatnya bangkit.

Masa sulit itu, mama sampai datang ke Jakarta ikut aku treatment segala macamnya. Anterin aku ke dokter, anterin aku setiap hari. Pokoknya mama selalu mantau hasil, sampai orang fisioterapi aku itu ngomong aku sudah bisa ikut main bowling lagi mama selalu ada," bebernya.

Waktu yang ada tak disia-siakan bekas Mahasiswa Ilmu Komunikasi USU ini, ia langsung mengebut persiapan bahkan jarak waktu SK Asian Games akan dikeluarkan pengurus PB PBI Indonesia.

saat menjalani Pelatnas Asian Games 2018 di Jakabaring Boling Centre (JBC) Palembang. (Tribun Medan/Victory Arrival Hutauruk)

"Untungnya setelah pulih, langsung ada jadwal try out. Jadi begitu sembuh aku langsung ikutin try out pertama. Itu asa test Kejurnas Palembang dan aku berhasil dapetin medali emas. Siap dari kejurnas langsung ke thailand dapat top 3 Indonesia, baru ke Amerika masuk cup nomor 2 nya. Lalu try out Hongkong, nah disitu SK Asian Games langsung dikeluarin dan Insyallah nama saya ada," jelasnya.

Peboling cantik asal Sumut, Aldila Indryati saat menjalani Pelatnas Asian Games 2018 di Jakabaring Boling Centre (JBC) Palembang. (Tribun Medan/Victory Arrival Hutauruk)

Lebih lanjut, Aldila mengungkapkan dukungan orang tua menjadi kunci utama dirinya dapat melalui masa-masa berat hingga akhirnya menjadi tim utama boling Indonesia di Asian Games 2018.

