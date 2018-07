Sharena Delon Curhat Perjuangan Berpisah dengan Putranya di Hari Pertama Sekolah

TRIBUN-MEDAN.com - Putra pasangan selebriti Ryan Delon dan Sharena kini hampir memasuki usia empat tahun.

Putranya yang diberi nama Ryshaka Dharma Situmeang pun sudah mulai bersekolah.

Dalam usia tersebut, Ry sudah mulai menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak atau TK.

Hal ini dibagikan oleh sang mommy dalam postingan Instagramnya (19/07/2018).

Sharena menceritakan jika kemarin, Ry panggilan Ryshaka resmi menjadi anak TK.

Perempuan 34 tahun ini mengunggah foto penampilan sang anak saat akan berangkat sekolah.

Sharena mengunggah 10 buah foto saat Ry akan berangkat sekolah.

Ry terlihat memakai kaus warna putih dan celana celana pendek warna abu-abu.

Layaknya anak sekolah, Ry membawa tas berwarna hijau cerah berbentuk bulat.

Tas tersebut berbentuk seperti layaknya roket mini yang menggemaskan.

"Yak! My Ryshaka Dharma Situmeang hari ini resmi jadi anak TK! His first day of school as a K-1 student (emoji)

sbulan stengah lagi anak ini umurnya 4thn!!!!