DG Khendra Maruli Sebut Pengabdian Lions Club Indonesia Tidak Ditunggangi Politik

TRIBUN-MEDAN.COM - Khendra Maruli, District Gubernur (DG) Lions Clubs Indonesia Distrik 307 A2 mengimbau kepada para Lions, khususnya President bahwa mereka bukan hanya bekerja sosial, tapi apa yang dilakukan adalah bentuk pengabdian.

Sejarah mencatat lebih dari 100 tahun Lions telah mengabdi di berbagai negara tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan status sosialnya. Lebih dari 1,35 juta member yang tersebar di 206 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

"Anything Is Possible, menjadi motto Gubernur Distrik Lions Clubs Indonesia Distrik 307-A2 yang memiliki makna apapun bisa kita lakukan bersama-sama dan kekompakan yang akan membawa kita tumbuh berkembang, memberikan seberkas pengharapan bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Khendra.

Fokus utama pengabdian yang dilakukan oleh Lions Clubs Indonesia Distrik 307-A2 adalah dalam operasi mata katarak, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebutaan akibat dari katarak. Di samping itu masih banyak kegiatan pengabdian yang kita lakukan diantaranya bantuan beasiswa, bantuan bencana alam, bantuan sembako, pengobatan massal, program Leo Clubs, penyuluhan kesehatan dan diabetes, donor darah, pelestarian lingkungan, dan lainnya.

"Ingat, kita bukan hanya sekedar organisasi sosial tapi lebih dari itu, ini pengabdian. Selain melaksanakan kegiatan yang membantu orang-orang kurang mampu, President juga harus mampu meningkatkan keanggotaannya dengan terus nengajak anggota yang baru dan mempertahankan anggota yang aktif. Satu member saja, telah membantu 70 orang. Ini hasil survei, bukan saya yang asal bilang," ujar Khendra saat mengisi acara DG Meets President di Cambridge City Square, Jumat (20/7/2018) malam.

Khendra, DG yang baru saja terpilih menggantikan pengurusan yang lama ini juga mengingatkan kepada puluhan President yang hadir dari Kota Medan dan sekitarnya, bahwa mereka punya target global yang harus dicapai. Setiap tahun, pelayanan diberikan kepada 200 juta orang hingga tahun 2021.

"Bantuan difokuskan di lima masalah, diantaranya mata, kelaparan, diabetes, childhood cancer, dan lingkungan. Kalau mau buat kegiatan, boleh saja bekerja sama dengan komunitas lainnya atau instansi lain seperti rumah sakit dan lain-lain, asalkan jangan ada ditunggangi oleh politik," ujar Khendra kepada wartawan usai mengisi acara yang bertajuk International President & Distric Governor Theme tersebut.

Dalam kesempatan itu, DG Khendra kembali mengingatkan kepada President untuk meningkatkan pengembangan kepemimpinan ke semua anggota lions dan memastikan wanita memiliki perwakikan yang setara.

Kemudian, mempromosikan perkumpulan Lions Clubs untuk meningkatkan pertumbuhan dan kepuasan secara keseluruhan.

Khendra juga memiliki program kerja, diantaranya meningkatkan pelayanan sukarela kepada masyarakat dan tentunya memperbanyak tangan-tangan para relawan dengan menambah anggota baru atau membentuk club baru di daerah Distrik 307 A2.

"Bagi president yang mampu menambah member baru dengan target yang ditentukan akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini bukan bisnis yah, menang terus dapat hadiah, bukan. Ini menjadi semagat untuk para President dalam menjalankan tugas-tugasnya," akhir Khendra.

