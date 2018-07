Tak Dinyana, Kereta Api Thomas yang Ada di Film Kartun Dibuat Nyata oleh Jepang, Lihat Penampakannya

Kereta Thomas di Jepang. (Via ohayojepang.kompas.com)

Via ohayojepang.kompas.com

TRIBUN-MEDAN.com - Apakah kamu pernah menonton film kartun kereta api Thomas and friends?

Atau kamu justru salah satu penggemar kartun kocak ini?

Sekiranya iya, jangan sampai melewatkan acara tahunan yang diadakan di Jepang.

Pada acara ini, temukan karakter kartun favorit yang “hidup”, dan dapatkan kesempatan naik kereta biru Thomas.

Tahun ini merupakan tahun kelima acara Day Out With Thomas (Sehari Bersama Thomas) yang akan berlangsung pada 9 Juni hingga 14 Oktober 2018 (ada hari libur di antara tanggal tersebut).

Rute kereta dimulai dari Oigawa Railway di Prefektur Shizuoka.

Selama acara ini, satu-satunya kereta lokomotif tenaga uap di Jepang, akan “didandani” menjadi Thomas.

Kereta ini akan berjalan sejauh total 39,5 km dari Stasiun Shin-Kanaya hingga Stasiun Senzu.

Sebagai tambahan pengalaman naik kereta ini, perjalanan tersebut berada di tepian sungai Oigawa yang akan memberikan penumpang pemandangan indah berupa pegunungan Alpen selatan Jepang.

Selain itu, pengunjung acara “Day Out With Thomas 2018” juga bisa melihat teman-teman Thomas seperti James, Hiro, Percy, Rusty, dan Bertie the Bus.

Baca: Iis Dahlia Minta Izin Nyanyikan Lagu Dora, Peserta Audisi KDI 2018 yang Gagal Jadi Bintang

Baca: Kylian Mbappe, Sihir Permainan Apik Sejajar Pele Brasil yang Dijagokan Raih Ballon dOr

Baca: Sampah WhatsApp Penuh, Begini Nih Cara Mudah Membersihkannya tanpa Harus Menghapus File Penting

Baca: Pecat Suster yang Mengasuh Putra Bungsunya, Zaskia Adya Mecca Curhat Perlakuan Tak Jujur

Baca: Beli Baju ala Korean Idol Jauh-jauh ke Korea, Pria Ini Malah Mendapati Fakta Menggelikan

Baca: Putri Denada Berjuang Lawan Leukimia, Kenali 8 Gejala Kanker Mematikan yang Bisa Dipicu 2 Benda Ini

Sebelum naik ke kereta, kami rekomendasikan kamu untuk mencoba obento atau bekal makanan orisinal Thomas the Tank Engine.