Baby Margaretha Lahirkan Anak Pertamanya, Ini Nama yang Diberikannya kepada Putranya

TRIBUN-MEDAN.com - Selebriti Baby Margaretha dan suaminya, Christian Bradach kini tengah berbahagia.

Tepat pada hari Senin (23/7/2018), Baby Margaretha melahirkan anak pertamanya.

Anak pertama Baby Margaretha ini berjenis kelamin laki-laki pada pukul 9.58 WIB.

Baby Margaretha melahirkan di salah satu rumah sakit di Bandung, Jawa Barat, yang tak lain merupakan kota kelahiran Baby Margaretha.

"After landed safe on mother earth this morning at 9.58 a.m in RS Grha Bunda Bandung..Sidney is here...welcome sweet boy..".

(Instagram/chrisconsul)

Kabar bahagia ini disampaikan langsung oleh Baby Margaretha dan sang suami.

Tak hanya foto, suami Baby Margaretha ini juga mengunggah video bayi laki-lakinya.

Suami Baby Margaretha pun berharap agar putranya bisa menjadi anak yang membanggakan.

"Dear Sidney, this is the 1st day of the rest of your life, be a good boy and make your mom @babymargaretha1 and me proud....we love you...cc".

Tak hanya itu, bayi mungil tersebut juga telah diberikan nama.

Putra pertama Baby Margaretha dan Christian Bradach ini diberi nama Sidney Gerhard Bradach.

Hal ini seperti yang dilansir TribunStyle.com dari akun Instagram @babymargaretha1.

(Instagram/babymargaretha1)

"Mengucapkan Syukur Alhmdulilahirobbil’alamin atas Karunia-Nya telah Lahir Putra kami :