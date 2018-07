Filantropis Asal Indonesia, Jadi Orang Paling Berpengaruh di Australia

TRIBUN-MEDAN.com- Iwan Sunito seorang filantropis yang memiliki banyak usaha properti yang berasal dari Indonesia, masuk dalam jajaran 20 tokoh paling berpengaruh di Sydney, Negara Bagian New South Wales, Australia, versi Southern Courier.

Southern Courier yang berafiliasi dengan News Corp Agency, menempatkan pria plontos ini di peringkat 16. Posisi Iwan di atas raja restaurant, Justin Hemmes, yang sangat beken dengan kekayaan mencapai Rp 9,5 triliun.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (23/7/2018), Iwan merupakan satu-satunya orang Indonesia yang masuk dalam daftar Southern Courier.

Mereka menilai pengembang yang baru saja merilis megaproyek di Ancol ini sebagai figur visioner.

Dia bukan hanya membangun apartemen di bawah bendera Crown Grup, melainkan menciptakan kawasan hunian yang memanjakan warganya.

Baca: Lihat Cantiknya Miss Grand Indonesia Dalam Balutan Ulos Batak

Baca: Pelaku Jambret Menggunakan Senjata Tajam Ini Dibekuk Pegasus Saat Tidur Pulas

Meski didapuk sebagai salah seorang yang berpengaruh, Iwan menganggapnya sebagai hal yang mengejutkan.

"Terkejut, tapi sangat membanggakan, karena banyak nama-nama hebat dalam daftar tersebut yang telah memberikan kontribusi besar bagi Sydney. Ini kehormatan yang luar biasa," kata kelahiran Surabaya 29 Juli 1966 ini.

Dalam daftar 20 besar tersebut, terdapat nama-nama popular macam Lindsay Shurey (10) yang merupakan Walikota Randwick, dan Michelle Simmons (7), seorang professor di University New South of Wales yang berhasil memenangkan gelar Australian of The Year berkat dedikasinya di bidang fisika kuantum.

Baca: Lion Air Buka Destinasi Baru Layani Ibadah Umrah

Baca: Warga Dikagetkan Keberadaan Ular Raksasa saat Hendak Memancing di Pinggir Sungai, Lihat Videonya

Selain itu, ada juga Sam Burgees (4), pemain rugby terkemuka serta Harry Triguboff (2) yang merupakan orang terkaya kedua di Australia menurut Australian Financial Review dengan kekayaan yang mencapai Rp 120 triliun.

Harry Triguboff ini juga merupakan pendiri dari Meriton, perusahaan pengembang terbesar di Australia.