Layanan Perawatan Rambut Premium dan Berkualitas di Next Salon

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Next Salon bisa menjadi salah satu barbershop atau tempat pangkas yang wajib dikunjungi bagi Anda pria yang ingin melakukan layanan dan perawatan pada rambut Anda.

Berlokasi di Jalan Gatot Subroto No 24/42 Medan atau tepatnya di seberang Patung Guru Patimpus Medan, Next Salon menawarkan beragam pelayanan untuk rambut yang up to date dan juga berkualitas.

Manager Next Salon, Ridho kepada Tribun, mengatakan, Next Premium Barbershop menawarkan berbagai layanan perawatan rambut mulai dari potong rambut, cuci, colouring rambut, Tatto Rambut, Face Scrub dan berbagai layanan untuk rambut lainnya.

“Next Salon merupakan barbershop pertama di Kota Medan yang telah ada sejak tahun 2010 lalu sehingga untuk layanan perawatan rambutnya tidak perlu diragukan lagi,” ujarnya, Sabtu (21/7/2018).

Ia menjelaskan, Next Salon menghadirkan berbagai keunggulan seperti untuk perawatan rambut dilakukan oleh stylish yang memang sudah professional.

“Para Hair Stylish yang ada di Next Salon sebelumnya telah mengikut pelatihan terlebih dahulu sebelum kemudian melakukan perawatan untuk rambut konsumen,” jelasnya.

Ia menerangkan, kemudian, Next Salon menggunakan alat-alat yang memang diproduksi sendiri sehingga berbeda dari tempat lain dan kualitas dari alat-alat tersebut benar-benar terjamin.

“Untuk produk-produknya seperti sampo dan pomade juga beberapa merupakan hasil produksi sendiri dan sisanya adalah produk-produk ternama yang memang memiliki kualitas terbaik untuk perawatan rambut,” terangnya.