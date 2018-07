5 Selebriti Indonesia yang Terlihat Cantik saat Mencoba Tren Make Up Freckles

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini di Indonesia tengah tren yang namanya make up freckles.

Jenis make up ini banyak digandrungi oleh para perempuan.

Hal itu bermula dari Meghan Markle yang memperlihatkan freckles atau bintik-bintik hitam yang terdapat di sekitar wajahnya saat menikah dengan Pangeran Harry.

Meski di bagian pipinya terlihat titik-titik berwarna hitam, saat itu Meghan Markle masih tetap terlihat cantik.

Hal itulah yang membuat trend makeup freckles menjadi trend dan membuat beberapa kalangan selebriti tanah air kini ikut mengikutinya.

Berikut ini 6 artis Indonesia yang terlihat mempesona dengan makeup freckles:

1. Tasya Kamila

Tasya terlihat begitu percaya diri saat ia mencoba makeup freckles.

"One of the looks for yesterday's photoshoot. Tried out something I've never done before but I loved it Beautiful make up," tulisnya.

2. Luna Maya

Dalam postingan tersebut tampak Luna Maya mengenakan makeup freckles yang terlihat dari bintik-bintik hitam di bagian pipinya.

Warna lipstik yang ia kenakan tampak natural.

Kekasih Reino Barrack ini sengaja membiarkan rambutnya terlihat berantakan.